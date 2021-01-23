Сб, 23.01.2021
Я действительно ошибался насчет высокой смертности, потому что весной казалось, что с вирусом будут дела проще. Я основывал свои знания на тех, которые использую каждый день. За год многое изменилось. Петерис Апинис, доктор
Петерис Апинис, доктор
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Онлайн ⟩ Акции протеста в поддержку Алексея Навального - что известно на данный момент?

ФОТО: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

23 января в России и других странах мира начались акции протеста в поддержку российского политика Алексея Навального. RUS TVNET ведет текстовую прямую трансляцию, рассказывая о самом главном из того, что там происходит.

Видео: Прямой эфир на канале "Дождь"

Главное к этому часу:

  • Тысячи людей вышли на несогласованные с правительством акции протеста по всей стране
  • По оценкам журналистов, в Москве вышло около 40 тысяч демонстрантов, а всего по России - не меньше 110 тысяч человек
  • По всей стране задержано более 2 200 человек
  • В протестных шествиях приняли участие десятки городов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Владивосток, Новосибирск, Иркутск, Томск, Красноярск, Улан-Удэ, Комсомольск-на-Амуре и др.
  • Митингующие дошли до СИЗО "Матросская тишина", в котором содержится Навальный
  • Силовики жестко задерживают и избивают участников протестов, в том числе - прессу
  • По данным государственных информагентств России, в Москве пострадали несколько десятков полицейских
  • На следующие выходные анонсированы новые протестные акции

Напомним, что Алексей Навальный вечером 17 января вернулся в Москву из Берлина, где он почти пять месяцев лечился после отравления в России боевым отравляющим веществом из группы "Новичок". По прибытии в Шереметьево он был немедленно задержан сотрудниками ФСИН по обвинению в нарушении правил условного срока по делу Yves Rocher. На следующий день Навального арестовали до 15 февраля. Оппозиционера ожидает судебный процесс, на котором ФСИН будет требовать заменить условный срок Навального на реальный.

Соратники политика призвали 23 января выйти на акцию в поддержку политика. Акции запланированы более чем в 65 населенных пунктах России. 

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