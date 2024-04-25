Каджулис раскрывает подробности о возможной попытке Кампарса повлиять на выборы в Сейм

Каджулис также обратил внимание на другой случай. С 2019 года он сообщал в SAB, Службу государственной безопасности и канцелярию бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша о несоответствиях, о том, что государственные закупки были организованы уже после того, как SOAAR выполнила работы. Однако ответа не последовало, и в 2022 году SOAAR "получила" уголовное дело против себя.

Уже сообщалось, что Кампарс расценил заявления Каджулиса как абсурдные и не соответствующие действительности.

"Я никогда не просил и не намекал ни о чем подобном. Это абсурдные заявления, которые не соответствуют действительности", - сказал Кампарс агентству LETA. Бывший политик выразил недоумение, почему такие ложные обвинения появились спустя десять лет после предполагаемого разговора. Такое абсурдное и вопиюще лживое заявление может привидеться только в кошмарах, сказал бывший генеральный секретарь "Единства".

Комментируя заявления Каджулиса о том, что якобы Кампарс ему звонил в ночь после выборов в Сейм, Кампарс сказал, что такого звонка не было, добавив, что невозможно помнить все телефонные разговоры, которые происходили десять лет назад.

Кампарс сказал, что встречался с Каджулисом несколько раз, и контакт был минимален, поэтому он не думает, что звонил Каджулису в ночь после выборов.