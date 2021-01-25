Пн, 25.01.2021
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1 мин для прочтения

Боялся потерять контракты, но совесть не позволяет молчать. Деревянко о ситуации с Навальным

Российский актер Павел Деревянко опубликовал в Instagram видеозапись, на которой высказался о ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным

Артист признался, что Павел хотел высказаться еще с момента возвращения Навального в Россию и ареста, однако ему мешал страх.

"Я боялся потерять рекламные контракты, какую-то работу, но совесть не позволяет мне молчать дальше. Я считаю, что то, что происходит с Алексеем, с его сторонниками, с его соратниками, - это полнейшее беззаконие, это чушь, бред, такого не должно происходить в правовом обществе, в котором, я надеюсь, я живу.

Я хочу, чтобы мои дети выросли в стране, где закон это не просто пустая буква",

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- сказал он. 

Ранее RUS TVNET писал о звездах, которые вышли на акции в поддержку Навального. Среди них были - Дудь, Влади, Noize MC. В свою очередь, шоумен Александр Гудков выпустил клип "Аквадискотека" по следам расследования Алексея Навального о "дворце Путина". 

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