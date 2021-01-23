Сб, 23.01.2021
Чаще всего в больницу попадают мужчины в возрастной группе от 30 до 60 лет, бывали и случаи, когда сложная медицинская помощь оказывалась им даже три и более недель. Харальд Плаудис, член правления Рижской Восточной клинической университетской больницы
Харальд Плаудис, член правления Рижской Восточной клинической университетской больницы
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Александр Гудков и группа Cream Soda выпустили клип "Аквадискотека"

ФОТО: скриншот видео

Популярный шоумен Александр Гудков выпустил клип "Аквадискотека" по следам расследования Алексея Навального о "дворце Путина"

Напомним, что именно "помещение под аквадискотеку", "комната грязи" и "кальянная с шестом" в предполагаемом секретном "дворце Путина" стали настоящими мемами в русскоязычном интернете последних дней.

Авторы видео указали, что аквадискотека - это хорошо, но не когда кто-то в тюрьме.

"Мы за свободную конкурентную среду в любом деле. Мы против ограничения свободы невиновных людей. За фоны благодарим видеостоки и канал Алексея Навального", - указано от имени канала "Чикен Карри".

Комментарии к видео отдельно веселят. Подписчики предложили другие варианты  новых песен.

Напомним, Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о секретном дворце, который якобы принадлежит Владимиру Путину. Двухчасовой документальный фильм вышел в эфир спустя сутки после того, как суд отправил основателя ФБК Алексея Навального на 30 суток в СИЗО после его возвращения в Россию из Германии. Ролик установил рекорд по просмотрам среди неразвлекательного русскоязычного контента и за три дня собрал 66 миллионов просмотров.

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