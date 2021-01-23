Александр Гудков и группа Cream Soda выпустили клип "Аквадискотека"
Популярный шоумен Александр Гудков выпустил клип "Аквадискотека" по следам расследования Алексея Навального о "дворце Путина".
Популярный шоумен Александр Гудков выпустил клип "Аквадискотека" по следам расследования Алексея Навального о "дворце Путина".
Напомним, что именно "помещение под аквадискотеку", "комната грязи" и "кальянная с шестом" в предполагаемом секретном "дворце Путина" стали настоящими мемами в русскоязычном интернете последних дней.
Авторы видео указали, что аквадискотека - это хорошо, но не когда кто-то в тюрьме.
"Мы за свободную конкурентную среду в любом деле. Мы против ограничения свободы невиновных людей. За фоны благодарим видеостоки и канал Алексея Навального", - указано от имени канала "Чикен Карри".
Комментарии к видео отдельно веселят. Подписчики предложили другие варианты новых песен.
Напомним, Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о секретном дворце, который якобы принадлежит Владимиру Путину. Двухчасовой документальный фильм вышел в эфир спустя сутки после того, как суд отправил основателя ФБК Алексея Навального на 30 суток в СИЗО после его возвращения в Россию из Германии. Ролик установил рекорд по просмотрам среди неразвлекательного русскоязычного контента и за три дня собрал 66 миллионов просмотров.