Александр Гудков и группа Cream Soda выпустили клип "Аквадискотека"

Напомним, что именно "помещение под аквадискотеку", "комната грязи" и "кальянная с шестом" в предполагаемом секретном "дворце Путина" стали настоящими мемами в русскоязычном интернете последних дней.

Авторы видео указали, что аквадискотека - это хорошо, но не когда кто-то в тюрьме.

"Мы за свободную конкурентную среду в любом деле. Мы против ограничения свободы невиновных людей. За фоны благодарим видеостоки и канал Алексея Навального", - указано от имени канала "Чикен Карри".

Комментарии к видео отдельно веселят. Подписчики предложили другие варианты новых песен.