Замок Путина удивительно похож на виллу Берлускони

Как в замке Путина, так и в принадлежащем Берлускони замке имеется стадион, амфитеатр, искусственное озеро, тайный туннель, а также обширные помещения для различных развлекательных мероприятий. Как указывает The Insider, Путин после посещения замка Берлускони, очевидно, был настолько воодушевлен, что решил построить себе что-то подобное, только в стиле Зимнего дворца.

Впервые Путин побывал на вилле Берлускони в 2003 году, а строительство его замка в Геленджике началось уже в 2005 году.

ФОТО: Скриншот видео YouTube

Впрочем, пишет The Insider, планы Путина оказались куда более амбициозными - его резиденция занимает площадь 17 600 квадратных метров, тогда как здание Берлускони - 4500 квадратных метров. Общая площадь недвижимости Берлускони составляет 120 гектаров, а комплекс Путина занимает 7800 гектаров.

В 2021 году Берлускони продал свою виллу за 470 миллионов долларов. В свою очередь, замок Путина Фонд борьбы с коррупцией оценивает минимум в один миллиард евро.