Дочь Криштопанса исчезла из соцсетей после полученных угроз от грабителя

Самые наблюдательные читатели TVNET отметили, что Криштопане исчезла из социальных сетей Facebook, TikTok и Twitter, где обычно делилась своими мыслями.

В свою очередь, личный аккаунт в Instagram она сделала приватным, что означает, что посторонние больше не могут просматривать ее профиль.

Кроме того, опубликованное девушкой ранее видео, на котором запечатлены воры в момент совершения преступления, больше нельзя найти в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Никола Криштопане занимается краткосрочной арендой апартаментов в Старой Риге. В социальных сетях она распространила видео с камер наблюдения, на котором были запечатлены двое мужчин, обворовавших ее квартиры. Кража случилась в ночь на пятницу, 22 января.