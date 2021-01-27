Дочь Криштопанса исчезла из соцсетей после полученных угроз от грабителя
Дочь предпринимателя Вилиса Криштопанса Никола, которая недавно сообщила, что ее квартиры обокрали, а после один из преступников угрожал ее жизни, исчезла из социальных сетей.
Дочь предпринимателя Вилиса Криштопанса Никола, которая недавно сообщила, что ее квартиры обокрали, а после один из преступников угрожал ее жизни, исчезла из социальных сетей.
Самые наблюдательные читатели TVNET отметили, что Криштопане исчезла из социальных сетей Facebook, TikTok и Twitter, где обычно делилась своими мыслями.
В свою очередь, личный аккаунт в Instagram она сделала приватным, что означает, что посторонние больше не могут просматривать ее профиль.
Кроме того, опубликованное девушкой ранее видео, на котором запечатлены воры в момент совершения преступления, больше нельзя найти в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что Никола Криштопане занимается краткосрочной арендой апартаментов в Старой Риге. В социальных сетях она распространила видео с камер наблюдения, на котором были запечатлены двое мужчин, обворовавших ее квартиры. Кража случилась в ночь на пятницу, 22 января.
На следующий день Криштопане рассказала, что вор связался с ней при помощи анонимного аккаунта в Instagram. Она опубликовала скриншоты их переписки, из которой видно, что преступник угрожает жизни девушки.