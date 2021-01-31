6 продуктов, которые нужно обязательно включить в зимнее меню

Хорошие жиры

Просто так жиры не употреблять нельзя, так как они необходимы для нормального функционирования организма, подчеркивает Сондоре. С жиром усваиваются жирорастворимые витамины - A, D и E. Мы ежедневно получаем жиры в видимой и невидимой форме вместе с продуктами питания. Однако зачастую мы потребляем слишком много плохих жиров! Поэтому желательно уменьшить в рационе содержание насыщенных жирных кислот, которые есть в составе продуктов животного происхождения - употреблять молочные продукты пониженной жирности, мясо есть два-три раза в неделю, а также не употреблять полуфабрикаты.

Обратите внимание на полиненасыщенные жирные кислоты - нужно есть свежеприготовленную рыбу - подойдет и салака! Употребляйте льняное семя, орехи, семена, съешьте авокадо - он содержит хорошие жиры, минеральные вещества и витамины, в том числе витамин E!

Для приготовления пищи используйте качественное оливковое масло первого отжима, содержащее мононенасыщенные жирные кислоты. Оно полезно для сердечно-сосудистой системы и обладает противовоспалительными свойствами. Поэтому лучше один раз приобрести небольшую упаковку хорошего масла и использовать его в разумных количествах, чем использовать много дешевого, некачественного масла, у которого на упаковке даже не указан состав! Каждый может ежедневно съедать пару орехов, иногда есть омлет, мясо или рыбу, молочные продукты, авокадо, использовать хорошее масло и не покупать полуфабрикаты сомнительного состава, подчеркивает специалист по питанию.

Как поясняет фармацевт Занда Озолиня, ненасыщенные жирные кислоты, или Омега-3, 6 и 9 - это аминокислоты, которые организм сам не производит, поэтому их нужно получать в готовом виде - с продуктами питания и пищевыми добавками, например, рыбьим жиром. Жирные Омега-кислоты участвуют в различных процессах, важных для организма: заботятся о здоровье сердца и сосудов, улучшают внешний вид и состояние кожи, важны для здоровья глаз, участвуют в процессах образовании клеток мозга и многих других. Жирные кислоты Омега-3 обладают также антиоксидантным и противовоспалительным действием.

Маленькие помощники для укрепления организма - ягоды

Лесные и садовые ягоды - хорошие помощники, тонизирующие организм и борющиеся с вирусами. Они содержат много витаминов, минеральных веществ, эфирных масел, органических кислот, антиоксидантов, помогающих организму бороться со свободными радикалами - здесь нельзя выделить какую-то одну ягоду! Сейчас замороженные ягоды есть в морозилке почти у каждого или же продаются в магазине. Горстка ягод, добавленная в утреннюю кашу, творог, мед или съеденная просто так, станет маленьким, бодрящим лакомством, говорит Сондоре. Конечно, чтобы ягоды не потеряли своих ценных свойств, их лучше всего есть свежими, а не сваренными - в киселях и вареньях.

Фармацевт Озолиня подчеркивает - сейчас особенно полезно есть фрукты, ягоды и овощи с высоким содержанием витамина C. Витамин C - отличный антиоксидант, особенно сейчас, когда мы испытываем больше стресса, чем обычно. Этот витамин лучше всего получать с такими продуктами, как ягоды (облепихи, бузины), а также овощи, паприка или фрукты - особенно киви и апельсины.

Травяные чаи

Зимой также важно выпивать необходимое количество жидкости, но в холодную погоду многие об этом забывают. Для этого хорошо подходят также травяные чаи, рассказывает Сондоре. Травяные чаи - наше национальное богатство, традиция, которая передается из поколения в поколение. Собранные своими руками или приобретенные в аптеке травяные чаи - ароматны, вкусны, согревают и обладают лечебными свойствами. Они полезны для укрепления защитных свойств организма, улучшают работу желудочно-кишечного тракта, содержат витамины, минеральные вещества, эфирные масла, органические кислоты, микроэлементы. Добавляйте в чаи ягоды, сиропы сосны или ели, цидонии, рябины! Они взбодрят и согреют в холодную и мокрую погоду.