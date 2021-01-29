"Скоро у них начнутся проблемы, они еще даже сами не знают какие": Киркоров о запрете на въезд в Литву

Ранее стало известно, что с 19 января Филипп Киркоров внесен в список нежелательных лиц в Литве сроком на пять лет. МИД Литвы обосновал свой запрос тем, что певец во время своих неоднократных посещений Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины".

Позже стало известно, что певец нанял адвоката, чтобы обжаловать запрет "в судах Европы".

"Запретили въезд и запретили - это их проблемы, скоро у них начнутся проблемы, они еще даже сами не знают какие", - цитируют Киркорова журналисты.

Певец полагает, что Литве как члену Евросоюза подобное решение "будет стоить очень дорого". По его мнению, "произошло абсолютное нарушение" его "человеческих прав". Киркоров также рад, что Эстония не последовала примеру Литвы.