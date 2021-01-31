Гудков об одном из полетов в Ригу: "Если мы расшибемся, это будет лучший рейс в моей жизни"

"До пандемии. Лечу я из своей любимой Риги. Открываю окно. Думаю, садимся над Москвой. Вижу, как в самолет ударила молния", - вспоминает Гудков.

Шоумен отметил, что грохот был страшный. Его соседка была латышкой, и когда на секунду все в самолете погасло, женщина в ужасе спросила у Гудкова о происходящем. Он поспешил ее успокоить, сказав, что все хорошо, хотя признается, что ему было страшно.

После в новостях Александр читал, что в этот же самолет молния ударила дважды. Тогда, к счастью, все обошлось. Борт благополучно приземлился.

После этой истории Гудков вспомнил другой случай, произошедший по пути в столицу Латвии.

"В эту же Ригу я лечу, опаздываю на самолет. Бегу, бегу, бегу и вот уже забегаю... И вижу, что в бизнес-классе летят в Ригу полная чета Масляковых... И Эрнст сидит", - вспоминает юморист.

Гудков хотел со всеми поздороваться, но они все резко "опустили головы в меню". После этого Александр признался, что позвонил "своим" и сказал:

"Если мы расшибемся, это будет лучший рейс в моей жизни. Мы расшибемся с самыми лучшими людьми с мире", - смеясь сказал он.

Напомним, что Александр Гудков часто упоминал, что они с Александром Масляковым находятся не в лучших отношениях из-за специфического юмора шоумена.