Вс, 31.01.2021
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Аркадий Ротенберг о "дворце Путина"
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Гудков об одном из полетов в Ригу: "Если мы расшибемся, это будет лучший рейс в моей жизни"
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Александр Гудков ФОТО: скриншот видео с YouTube

Известный шоумен, юморист и телеведущий Александр Гудков рассказал в эфире подкаста Егора Москвитина для канала ТНТ о неожиданном случае, произошедшем с ним на борту самолета.

"До пандемии. Лечу я из своей любимой Риги. Открываю окно. Думаю, садимся над Москвой. Вижу, как в самолет ударила молния", - вспоминает Гудков. 

Шоумен отметил, что грохот был страшный. Его соседка была латышкой, и когда на секунду все в самолете погасло, женщина в ужасе спросила у Гудкова о происходящем. Он поспешил ее успокоить, сказав, что все хорошо, хотя признается, что ему было страшно. 

После в новостях Александр читал, что в этот же самолет молния ударила дважды. Тогда, к счастью, все обошлось. Борт благополучно приземлился. 

После этой истории Гудков вспомнил другой случай, произошедший по пути в столицу Латвии.

"В эту же Ригу я лечу, опаздываю на самолет. Бегу, бегу, бегу и вот уже забегаю... И вижу, что в бизнес-классе летят в Ригу полная чета Масляковых... И Эрнст сидит", - вспоминает юморист.

Гудков хотел со всеми поздороваться, но они все резко "опустили головы в меню". После этого Александр признался, что позвонил "своим" и сказал: 

"Если мы расшибемся, это будет лучший рейс в моей жизни. Мы расшибемся с самыми лучшими людьми с мире", - смеясь сказал он.

Напомним, что Александр Гудков часто упоминал, что они с Александром Масляковым находятся не в лучших отношениях из-за специфического юмора шоумена.

Ранее Александр Гудков и группа Cream Soda выпустили клип "Аквадискотека".

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