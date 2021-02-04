Чт, 4.02.2021
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Инета Пиляне, заместитель омбудсмена

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Порнобизнес в Таллинне. Что стало со скандальным особняком Rasputin и планами по его расширению?

ФОТО: Ekrānuzņēmums

Вдали от шумного центра Таллинна, в районе Пирита, три года назад открылось заведение, где соблазнительные полуобнаженные женщины днем ​​и ночью перед камерами совершали различные непристойности. И хотя в особняке уже некоторое время тихо, до конца не ясно, что случилось с планами владельцев особняка о создании еще одного порнографического центра возле Таллинна, в котором будет СПА-центр 18+ с сотнями моделей.

В 2018 году модели поселились в особняке в районе Пирита. В нем была роскошная гостиная, спортзал и кинотеатр. На протяжении двух лет в доме периодически проживали 208 женщин, большая часть которых были британками. 

Обнаженные женщины перед камерами принимали ванну, играли в игры и производили различные действия сексуального характера. 

После владельцы Rasputin разработали еще более амбициозный план: до конца 2019 года недалеко от Таллинна обустроить профессиональный порноцентр площадью 750 квадратных метров с услугами СПА. Кратко говоря, концепция была бы такая же, но с большими ресурсами - вместо 40 камер было бы 200, больше площадь и больше моделей. 

Но план не был реализован - осенью 2019 года обитательницы особняка Rasputin стали жаловаться, что дом загрязнен, условия жизни ужасные, девушкам нечего есть, а все вопросы о заработной плате заканчиваются угрозами со стороны хозяев. Владелец порноцентра Крейг Хилтон тогда указал СМИ, что все находится под контролем и он не отказывается от идеи открыть еще более крупный порнообъект. 

Но обещанный порноцентр в пригороде Талллинна до конца 2019 года так и не появился. Кроме того, пропал и первый объект - особняк Rasputin, в котором последняя активность отмечалась лишь год назад. То, что деятельность порноцентра завершена, подтвердил и руководитель округа Пирита.

Портал Elu24 предположил, что проблемы возникли из-за зарплат, о которых говорили жительницы особняка Rasputin. Начиная с февраля  2021 года в Сети доступна информация, что компания The Princess Group OÜ, которая организовывала деятельность особняка, должна эстонской Службе государственных доходов примерно 7 тысяч евро. Еще не подано девять деклараций. 

Но это не мешает владельцам порноцентра давать новые обещания. На странице заведения можно видеть сообщение, что публику в 2021 году ожидает еще более грандиозный проект - Mega Party Mansion.

ФОТО: https://p2.rasputinmansion.com/

В объявлении сообщается, что центр начнет свою работу в марте 2021 года. Но многочисленные СМИ указывают, что это объявление не стоит воспринимать серьезно. Ранее датой открытия центра был указан декабрь 2020 года.

Скептицизм вызван еще и тем, что предыдущее общение между эстонскими СМИ и представителями особняка было сложным, но по крайней мере оно было, а сейчас журналисты и вовсе не получают никакой информации от владельцев. Эротическая модель Лайла, довольно долгое время прожившая в Rasputin, весной 2020 года заявила, что бизнесом теперь управляют совсем другие люди.

Но их имена на странице особняка не указаны. Крейг Хилтон до сих пор значится владельцем и единственным членом правления The Princess Group OÜ.

ФОТО: https://p2.rasputinmansion.com/

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