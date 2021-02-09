Вт, 9.02.2021
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Эвия Дзените, руководитель отдела продажи жилья Latio
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Как себя чувствует кот, у которого был выявлен Covid-19?

Кот. Иллюстративное фото ФОТО: Maija Zara/LETA

В начале февраля в Латвии был зафиксирован первый случай заражения Covid-19 котом. В свою очередь, у нескольких кошек были выявлены антитела. Чуть позже кот с коронавирусом уехал в Эстонию. Портал Apollo выяснил, как себя чувствует животное сейчас и какие у него были симптомы Covid-19. 

2 февраля главный инфекционист Министерства здравоохранения Латвии Уга Думпис сообщил, что Латвия является первой страной в этой части Европы, где заражение Covid-19 выявлено у представителей этого вида.

"Эта кошка уже находится на пути в Эстонию", - сказал Думпис и добавил, что все произошло недавно.

Инфекционист сообщил, что взятые у кошек образцы проверялись 31 января. Образцы были собраны у 240 кошек, часть из которых являются домашними питомцами больных COVID-19 людей.

Как чувствует себя животное? 

Портал Apollo связался с деканом Факультета ветеринарии Латвийского сельскохозяйственного университета Каспаром Коваленко. Он сообщил, что сейчас кот чувствует себя хорошо. 

Коваленко отметил, что во время взятия образцов кот был в легкой депрессии/легкой хандре. Других клинических признаков у животного не было. 

Специалист также проинформировал, что кот уехал в Эстонию, поскольку туда переехали его хозяева. 

BIOR: Нет доказательств того, что Covid-19 распространяется среди кошек или передается от них людям

В настоящее время нет доказательств, что Covid-19 мог бы распространятся от одного кота к другому или к человеку. Об этом рассказал Айвар Берзиньш, директор научно-исследовательской лаборатории BIOR.

Он также считает, что оснований для тревоги нет, поскольку заражение Covid-19 не представляет опасности для человека. Однако домохозяйства, где были заболевшие Covid-19, должны соблюдать эпидемиологические меры безопасности не только в отношении к людям, но и к восприимчивым к Covid-19 видам. 

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