Как себя чувствует кот, у которого был выявлен Covid-19?

2 февраля главный инфекционист Министерства здравоохранения Латвии Уга Думпис сообщил, что Латвия является первой страной в этой части Европы, где заражение Covid-19 выявлено у представителей этого вида.

"Эта кошка уже находится на пути в Эстонию", - сказал Думпис и добавил, что все произошло недавно.

Инфекционист сообщил, что взятые у кошек образцы проверялись 31 января. Образцы были собраны у 240 кошек, часть из которых являются домашними питомцами больных COVID-19 людей.

Как чувствует себя животное?

Портал Apollo связался с деканом Факультета ветеринарии Латвийского сельскохозяйственного университета Каспаром Коваленко. Он сообщил, что сейчас кот чувствует себя хорошо.

Коваленко отметил, что во время взятия образцов кот был в легкой депрессии/легкой хандре. Других клинических признаков у животного не было.

Специалист также проинформировал, что кот уехал в Эстонию, поскольку туда переехали его хозяева.

BIOR: Нет доказательств того, что Covid-19 распространяется среди кошек или передается от них людям

В настоящее время нет доказательств, что Covid-19 мог бы распространятся от одного кота к другому или к человеку. Об этом рассказал Айвар Берзиньш, директор научно-исследовательской лаборатории BIOR.