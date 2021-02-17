Киркоров просит суд в Вильнюсе отменить запрет на посещение Литвы

Вильнюсский окружной административный суд 15 февраля получил просьбу адвоката этого гражданина России и Болгарии вытребовать это решение ДМ и отменить его, информировал BNS представитель суда Аудрис Кутрявичюс.

Сейчас суд решает, следует ли принять жалобы Филиппа Киркорова к рассмотрению.

Адвокат российского певца Линас Макавяцкас в среду сказал BNS, что ему пока не удалось получить решение самого ДМ о включении Киркорова в список иностранцев, которым запрещен въезд в Литву, поэтому жалоба пока без мотивов.

"Мы только из общественного пространства узнали эту информацию (о запрете на въезд - BNS). Я как адвокат запросил ДМ 5 февраля, но мы не получили никакого ответа. А время идет (...) Аргументации, мотивации у нас нет, поэтому эта жалоба еще без аргументов", - сказал адвокат.

19 января ДМ по просьбе Министерства иностранных дел (МИД) внес российского музыканта Филиппа Киркорова на пять лет в список нежелательных в Литве лиц.

"Публично оправдывающих оккупацию Крыма исполнителей не следует терпеть ни в одном демократическом государстве. У нас однозначная позиция по вопросу таких людей, поэтому

сомнений по поводу включения Ф. Киркорова в список нежелательных в Литве лиц не возникло",

- сказала тогда министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

По словам министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, этот известный музыкальный исполнитель своими многократными посещениями аннексированного Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации".