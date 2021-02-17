Бывший глава Tet Юрис Гулбис в прошлом году получил от компании 965 тысяч евро

Как сообщает агентство LETA, в прошлые годы, согласно декларации, его зарплата составляла примерно 400 000 евро, в 2019 году Гулбис в виде зарплаты получил от Tet 409 569 евро, в 2018 году - 409 569 евро, а в 2017 году - 389 499. В 2016 году его зарплата составила 313 242 евро, в 2015 году - 503 825 евро, а в 2014 году - 392 029 евро.

Оставляя должность, Гулбис за прошлый год задекларировал страховое возмещение от BTA Baltic Insurance Company на сумму 4528 евро, пособие от Госагентства социального страхования в размере 1477 евро и субсидии от Службы поддержки села в размере 1201 евро.

Гулбис также задекларировал автомобиль Toyota RAV4 2020 года выпуска и две квартиры, которые он снимает. На момент отставки ему принадлежали акции предприятия JDKML на сумму 10 001 евро.

Задекларированных наличных сбережений у него не было, 57 487 евро в безналичном виде хранились в "Первом закрытом пенсионном фонде", еще 6535 евро - в Swedbank, а 500 евро - в SEB banka.

До оставления должности руководителя Tet 4 декабря прошлого года Гулбис совершил шесть сделок, сумма которых превышает 20 установленных Кабинетом министров минимальных зарплат. Крупнейшая из них - дарение в размере 434 361 евро.

Также он задекларировал два выданных займа на общую сумму 80 340 евро.

Напомним, 4 декабря 2020 года акционеры телекоммуникационного предприятия Tet решили отозвать с должности председателя правления компании Юриса Гулбиса.

Как подчеркивают представители компании, несмотря на то, что нарушений в действиях Гулбиса не констатировано, совет и представители акционеров Tet осознают, что факт предъявления обвинений бросает тень на безупречную репутацию компании и создает долгосрочные репутационные риски для предприятия и его будущей стоимости. Вследствие этого было принято решение об отстранении Гулбиса от должности председателя правления, что в то же время означает его уход с должности главного исполнительного директора.

Совет Tet ранее единогласно поддержал привлечение независимой международной компании для расследования действий Гулбиса во время проходившего 12 лет назад конкурса на внедрение наземного цифрового телевидения и последующего заключения контрактов с поставщиками услуг инфраструктуры.