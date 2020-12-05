Сколько заработал и накопил? Декларация Юриса Гулбиса за прошлый год

В прошлом году в качестве зарплаты от Tet он получил 409 570 евро. В прошлом году Гулбис также имел сбережения в размере 57 324 евро в Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds и 30 703 евро в Swedbank.

В 2019 году нынешний руководитель Tet также совершил продажу на 146 115 евро, две другие сделки на общую сумму 250 341 евро, а также покупки на 30 315 евро, 20 000 евро, 13 564 евро и 13 021 евро.

Гулбис также дал в долг 191 396 евро и 28 944 евро.

Также в прошлом году он получил 8894 евро от латвийского филиала Swedbank Life Insurance SE и страховое возмещение от AAS BTA Baltic Insurance Company в размере 5960 евро.

Отозванный глава компании в прошлом году арендовал две квартиры и владел двумя автомобилями Audi и BMW.

Что случилось?

Напомним, в пятницу, 4 декабря, стало известно, что акционеры Tet приняли решение снять Юриса Гулбиса с должности председателя правления компании, что в то же время означает и его уход с должности главного исполнительного директора.

Как подчеркнули представители компании, несмотря на то, что нарушений в действиях Гулбиса не констатировано, совет и представители акционеров Tet осознают, что факт предъявления обвинений бросает тень на безупречную репутацию компании и создает долгосрочные репутационные риски для предприятия и его будущей стоимости.

Совет и акционеры Tet выразили Гулбису благодарность, высоко оценив его вклад в развитие компании за 14 лет работы.

Согласно распространенному предприятием пресс-релизу, Гулбис также поблагодарил акционеров за доверие в течение 14 лет, а также выразил благодарность команде Tet за совместную работу.