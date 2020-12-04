Должность потерял председатель правления Tet Юрис Гулбис

Как подчеркивают представители компании, несмотря на то, что нарушений в действиях Гулбиса не констатировано, совет и представители акционеров Tet осознают, что факт предъявления обвинений бросает тень на безупречную репутацию компании и создает долгосрочные репутационные риски для предприятия и его будущей стоимости. Вследствие этого было принято решение об отстранении Гулбиса от должности председателя правления, что в то же время означает его уход с должности главного исполнительного директора.

Решение вступает в силу в пятницу, 4 декабря.

Собрание акционеров дало оценку ситуации в связи с предъявленными прокуратурой Гулбису и еще четырем лицам обвинениями.

Совет Tet ранее единогласно поддержал привлечение независимой международной компании для расследования действий Гулбиса во время проходившего 12 лет назад конкурса на внедрение наземного цифрового телевидения и последующего заключения контрактов с поставщиками услуг инфраструктуры.

Как сообщает Tet, международная независимая компания, проводившая расследование, пришла к выводу, что нет никаких доказательств злонамеренных или не соответствующих коммерческим интересам компании действий со стороны нынешних или бывших сотрудников и должностных лиц Tet.

После рассмотрения результатов независимого расследования и продолжавшихся несколько дней дискуссий совет Tet представил представителям акционеров свое заключение о том, что председатель правления и главный исполнительный директор Tet сохраняет доверие совета предприятия.

Однако, принимая во внимание репутационные риски, было решено отстранить Гулбиса от должности председателя правления.

При этом совет и акционеры Tet выразили Гулбису благодарность, высоко оценив его вклад в развитие компании за 14 лет работы.

Согласно распространенному предприятием пресс-релизу, Гулбис также поблагодарил акционеров за доверие в течение 14 лет, а также выразил благодарность команде Tet за совместную работу.

"Я в очередной раз категорически отвергаю обвинения, выдвинутые против меня прокуратурой. Моя совесть чиста, о чем свидетельствует оценка независимых экспертов. Однако для меня важно будущее долгие годы управляемой мной компании, поэтому я уважаю мнение, что мое нахождение в правлении сейчас может привести к репутационным рискам. Я доволен проделанной работой - оставляю современную, эффективную компанию, которая платит налоги государству, обеспечивает своих сотрудников работой и во время кризиса и выплатила акционерам, в том числе государству, несколько сотен миллионов в качестве дивидендов", - подчеркнул Гулбис, выразив надежду на то, что компания и впредь сохранит такую высокую эффективность.

В ближайшее время совет Tet начнет процесс избрания нового председателя правления и главного исполнительного директора компании. Сейчас обязанности председателя правления и главного исполнительного директора Tet выполняет главный технологический директор компании Улдис Татарчук.