Должность потерял председатель правления Tet Юрис Гулбис

Акционеры телекоммуникационного предприятия Tet решили отозвать с должности председателя правления компании Юриса Гулбиса, сообщает агентство LETA.
Как подчеркивают представители компании, несмотря на то, что нарушений в действиях Гулбиса не констатировано, совет и представители акционеров Tet осознают, что факт предъявления обвинений бросает тень на безупречную репутацию компании и создает долгосрочные репутационные риски для предприятия и его будущей стоимости. Вследствие этого было принято решение об отстранении Гулбиса от должности председателя правления, что в то же время означает его уход с должности главного исполнительного директора.
Решение вступает в силу в пятницу, 4 декабря.
Совет Tet ранее единогласно поддержал привлечение независимой международной компании для расследования действий Гулбиса во время проходившего 12 лет назад конкурса на внедрение наземного цифрового телевидения и последующего заключения контрактов с поставщиками услуг инфраструктуры.
Как сообщает Tet, международная независимая компания, проводившая расследование, пришла к выводу, что нет никаких доказательств злонамеренных или не соответствующих коммерческим интересам компании действий со стороны нынешних или бывших сотрудников и должностных лиц Tet.
После рассмотрения результатов независимого расследования и продолжавшихся несколько дней дискуссий совет Tet представил представителям акционеров свое заключение о том, что председатель правления и главный исполнительный директор Tet сохраняет доверие совета предприятия.
Однако, принимая во внимание репутационные риски, было решено отстранить Гулбиса от должности председателя правления.
При этом совет и акционеры Tet выразили Гулбису благодарность, высоко оценив его вклад в развитие компании за 14 лет работы.
Согласно распространенному предприятием пресс-релизу, Гулбис также поблагодарил акционеров за доверие в течение 14 лет, а также выразил благодарность команде Tet за совместную работу.
"Я в очередной раз категорически отвергаю обвинения, выдвинутые против меня прокуратурой. Моя совесть чиста, о чем свидетельствует оценка независимых экспертов. Однако для меня важно будущее долгие годы управляемой мной компании, поэтому я уважаю мнение, что мое нахождение в правлении сейчас может привести к репутационным рискам. Я доволен проделанной работой - оставляю современную, эффективную компанию, которая платит налоги государству, обеспечивает своих сотрудников работой и во время кризиса и выплатила акционерам, в том числе государству, несколько сотен миллионов в качестве дивидендов", - подчеркнул Гулбис, выразив надежду на то, что компания и впредь сохранит такую высокую эффективность.
В ближайшее время совет Tet начнет процесс избрания нового председателя правления и главного исполнительного директора компании. Сейчас обязанности председателя правления и главного исполнительного директора Tet выполняет главный технологический директор компании Улдис Татарчук.
Как ранее сообщала программа TV3 Nekā personīga, прокуратура предъявила Гулбису и еще четырем лицам обвинения в возможном участии в мошенничестве при внедрении цифрового телевидения, оценив причиненный компании ущерб в 7 585 533 евро.