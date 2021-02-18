Несмотря на ограничения, инфлюенсер Элина Дидрихсоне ходит за покупками вместе с супругом

В Instagram она поделилась видео, на котором находится в магазине с мужем. Элина указала, что желает закупаться именно вместе с ним.
"Этот факт - что нам надо ездить в магазин вместе - обязателен. Иначе он мне таких чудес напокупает", - написала она.
Instagram/ didrihsoonee
Напомним, согласно правилам, принятым во время режима чрезвычайной ситуации, покупатели в магазин запускаются по одному (от каждого домохозяйства), кроме детей до 12 лет, с которыми может быть один совершеннолетний.
В начале 2021 года против Элины Дидрихсоне было написано заявление в полицию. Заявивший сообщал, что инфлюенсер встречала Новый год не у себя дома, а с родителями в Добеле. Кроме того, есть предположения, что женщина игнорирует правила о ношении маски в публичных местах. СМИ сообщали, что она также давала понять подписчикам, что обращалась к мастеру маникюра, когда это было запрещено.