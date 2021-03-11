Секс-рабы, фосфор как средство аборта и склонение к сексу под угрозой заколдовать. Примерно так в наших широтах тысячи лет назад люди воспринимали физическое удовольствие и его последствия. Это выяснил археолог и описал публицист Йонатан Линдстрем в своей новой книге "Секс во все времена" об обычаях каменного века и средневековья в этой области отношений. Идея книги выпестована издателем. Всем известно, что секс - востребованная тема, и на нее был сделан заказ археологу и публицисту. Сексуальность была важна для людей во все времена, всегда хватало и фантазии. Однако затем появились идеологии, верования и убеждения, которые уничтожили все, что было приобретено, понято, признано приемлемым. Поэтому коротко об открытиях автора - в этой статье.