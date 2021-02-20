Официально: Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом

Пара поженилась в 2014 году. Этот брак стал первым для Уэста и третьим для Кардашьян. Разногласия в отношениях пары начались в июле 2020 года на фоне решения Уэста баллотироваться в президенты США.

40-летняя телезвезда и модель Ким Кардашьян подала заявление на развод с 43-летним рэпером Канье Уэстом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей Верховного суда Лос-Анджелеса.

Известно, что пара договорилась о совместной опеке над детьми. Брачный договор оспариваться никем из супругов не будет. Об этом пишет издание TMZ.

Ким Кардашьян и Канье Уэст воспитывают четверых детей. Впервые слухи о разводе возникли в январе. Тогда об этом писал американский таблоид Page Six.

Пресса не раз сообщала о сложностях в отношениях пары, которые начались в июле 2020 года, когда Канье Уэст объявил о своем решении баллотироваться в президенты США. Тогда в прессе появились статьи, в которых говорилось, что рэпер переживает цикл биполярного аффективного расстройства, при котором депрессия чередуется с манией. Наличие психического расстройства подтверждал и сам рэпер в 2018 году.

Кстати, в избирательной кампании Уэст выступил против абортов, но Ким тут его не поддержала. Позже СМИ сообщили, что Кардашьян перестала носить обручальное кольцо, а ее супруг провел все новогодние праздники отдельно от семьи.