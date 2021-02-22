Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 22 по 28 февраля 2021 года

Эта неделя станет временем крупных и позитивных перемен. Особенно это касается понедельника, вторника, четверга и пятницы.

Овен

У Овнов самым важным изменением будет переход Венеры в созвездие Рыб 25 февраля. Это событие ознаменует собой начало очень важного и благоприятного периода в любви. Одиноким Овнам удастся найти вторую половинку, а тех, кто уже находится в отношениях, ждут большие благоприятные перемены.

Работа должна отойти на второй план, а вот совместный шопинг поможет укрепить связь с любимым человеком.

Телец

Тельцам стоит проанализировать себя и свою жизнь. Считается, что в такое благоприятное время очень полезным будет самоанализ. Любые попытки улучшить самих себя будут успешными.

Можно смело начинать новые дела, отказываться от вредных привычек и заменять их позитивными.

Астролог советует заниматься спортом, искать новую работу, знакомиться с новыми людьми, отправляться в дальнюю дорогу. Кроме того, это идеальный период для покупок.

Близнецы

У Близнецов наступает период, когда можно и даже нужно вносить различные изменения в жизни. Смена обстановки отлично скажется на энергетике, ровно как и встречи с новыми людьми, перестановка мебели.

Это прекрасное время для общения с родственниками и друзьями, пусть и в соцсетях или по телефону, а также для коллективной работы и генеральной уборки.

В работе нужно избегать лени и прокрастинации, запастись терпением.

Это будет продуктивный отрезок времени для всех, кто желает повысить свои доходы. Нельзя сдаваться, ведь успех уже близок.

Рак

Ракам стоит посвятить неделю улучшению домашней энергетики - можно убраться, купить что-то новое, избавиться от хлама. В родных стенах будет проще работать, принимать важные решения, заниматься творчеством.

В целом данную неделю можно назвать универсальной, потому что она одинаково хорошо подходит как для работы, так и для отдыха или романтических приключений. Раки сейчас в очень выгодном положении, ведь они могут сами выбирать свой дальнейший путь развития.

Лев

Львов ожидают большие финансовые поступления, решение сложных задач. Единственное, в чем им стоит быть осторожнее - это общение с окружающими. Могут активизироваться токсичные личности и энергетические вампиры. На работе и дома лучше не браться за все сразу. Сейчас необходимо решать все проблемы и задачи постепенно, шаг за шагом. В любви Львам поможет решительность, смелость и честность. Это касается и одиноких людей, и тех, кто находится в отношениях.

Дева

Девам стоит помнить о том, как ведет себя потенциально везучий человек. Не следует отклоняться от такого поведения и от задуманных ранее планов. Небольшие мелочи будут выбивать из колеи, но Девы с этим легко справятся.

Астролог советует Девам не игнорировать просьбы о помощи со стороны окружающих - эгоизм до добра не доведет.