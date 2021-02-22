Пн, 22.02.2021
Мы тоже должны уметь признавать ошибки Служба неотложной медицинской помощи
Служба неотложной медицинской помощи
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Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 22 по 28 февраля 2021 года

Каждому из нас хочется, чтобы удача всегда была рядом, а проблемы обходили стороной. Известный российский астролог и популярная телеведущая Василиса Володина в своих прогнозах дает важные советы, как преодолеть любые трудности.

Эта неделя станет временем крупных и позитивных перемен. Особенно это касается понедельника, вторника, четверга и пятницы.

Овен

У Овнов самым важным изменением будет переход Венеры в созвездие Рыб 25 февраля. Это событие ознаменует собой начало очень важного и благоприятного периода в любви. Одиноким Овнам удастся найти вторую половинку, а тех, кто уже находится в отношениях, ждут большие благоприятные перемены.

Работа должна отойти на второй план, а вот совместный шопинг поможет укрепить связь с любимым человеком.

Телец

Тельцам стоит проанализировать себя и свою жизнь. Считается, что в такое благоприятное время очень полезным будет самоанализ. Любые попытки улучшить самих себя будут успешными.

Можно смело начинать новые дела, отказываться от вредных привычек и заменять их позитивными.

Астролог советует заниматься спортом, искать новую работу, знакомиться с новыми людьми, отправляться в дальнюю дорогу. Кроме того, это идеальный период для покупок.

Близнецы

У Близнецов наступает период, когда можно и даже нужно вносить различные изменения в жизни. Смена обстановки отлично скажется на энергетике, ровно как и встречи с новыми людьми, перестановка мебели.

Это прекрасное время для общения с родственниками и друзьями, пусть и в соцсетях или по телефону, а также для коллективной работы и генеральной уборки.

В работе нужно избегать лени и прокрастинации, запастись терпением.

Это будет продуктивный отрезок времени для всех, кто желает повысить свои доходы. Нельзя сдаваться, ведь успех уже близок.

Рак

Ракам стоит посвятить неделю улучшению домашней энергетики - можно убраться, купить что-то новое, избавиться от хлама. В родных стенах будет проще работать, принимать важные решения, заниматься творчеством.

В целом данную неделю можно назвать универсальной, потому что она одинаково хорошо подходит как для работы, так и для отдыха или романтических приключений. Раки сейчас в очень выгодном положении, ведь они могут сами выбирать свой дальнейший путь развития.

Лев

Львов ожидают большие финансовые поступления, решение сложных задач. Единственное, в чем им стоит быть осторожнее - это общение с окружающими. Могут активизироваться токсичные личности и энергетические вампиры. На работе и дома лучше не браться за все сразу. Сейчас необходимо решать все проблемы и задачи постепенно, шаг за шагом. В любви Львам поможет решительность, смелость и честность. Это касается и одиноких людей, и тех, кто находится в отношениях.

Дева

Девам стоит помнить о том, как ведет себя потенциально везучий человек. Не следует отклоняться от такого поведения и от задуманных ранее планов. Небольшие мелочи будут выбивать из колеи, но Девы с этим легко справятся.

Астролог советует Девам не игнорировать просьбы о помощи со стороны окружающих - эгоизм до добра не доведет.

Начало недели - самое лучшее время для вынужденных покупок. Конец недели прекрасно подойдет для встреч с друзьями, развлечений, поиска второй половинки, общения с родственниками.

Весы

У Весов начинается один из самых благоприятных отрезков времени для любви. Венера будет помогать им и дарить огромную удачу. Весы будут в центре внимания. Это значит, что они смогут найти вторую половинку либо насладиться бесконечным флиртом. Дома в конце недели можно начинать ремонт, проводить генеральную уборку.

Если появятся вынужденные траты, которые ударят по кошельку, не нужно переживать - это к лучшему, уверяет астролог.

Скорпион

Скорпионы - ответственные и надежные. На этой неделе окружающие смогут разглядеть в них данную позитивную черту, что сулит представителям этого знака большие благоприятные изменения в работе и бизнесе. В конце недели их ждет приятный визит или встреча - они могут случайно встретиться со старым знакомым, который порадует хорошими новостями. Скорпионам можно сфокусироваться на получении новых знаний, с головой окунуться в творческую работу или отправиться в дальнюю дорогу. Выбор за ними.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе необходимо помнить о том, что счастье любит тишину. Нельзя никому рассказывать о своих планах, достижениях и целях. Это чревато проблемами. Не стоит также перекладывать ответственность за свои поступки на окружающих. В любовной сфере Стрельцов ожидает спокойствие и размеренность.

Стоит опасаться людей с излишне консервативными взглядами - они могут тормозить развитие Стрельцов в работе и бизнесе.

В период с 22 по 28 февраля астролог не рекомендует менять планы в последнюю секунду.

Козерог

У Козерогов начинается весьма благоприятный период в любовной сфере, особенно с 25 февраля, когда Венера станет очень сильной. Одиноким представителям этого знака удастся найти свою вторую половинку. Эта неделя - весьма перспективное время для финансовой активности и работы. Жизнь повернет в новое русло, поэтому Козерогам нужно проявить сдержанность и смотреть в оба.

Водолей

В отношениях Водолеев могут ожидать не совсем приятные изменения. Например, у второй половинки может обостриться чувство ревности. Это идеальная неделя для получения новых знаний, в том числе для изучения языков. Традиционно считается, что Водолеи могут находить выход из любой ситуации, но сейчас интуиция будет ослабленной, поэтому не стоит быть слишком самонадеянными. Одиноким Водолеям лучше не торопить события, а просто пока закинуть удочку.

Рыбы

В начале недели Рыбы смогут повысить свою энергетику. Во многом им на помощь придет Меркурий, а потом и Венера. Это очень важная неделя, когда можно ждать крупных и благоприятных изменений.

Для максимально быстрой реализации планов стоит следовать правилам "трех С": сдержанность, сила, сотрудничество.

Не нужно остро реагировать на провокации, избегать совместной работы и проявлять слабость. Наступает время, когда цель оправдывает средства. Астролог советует Рыбам не жалеть сил для достижения результата.

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