Depo: правительство устанавливает ограничения не там, где надо

Он напомнил, что торговля работает в условиях ограничений с 6 ноября 2020 года, но данные о распространении болезни не подтверждают, что заболеваемости способствовали открытые магазины. "Очевидно, что-то делается неправильно. Заболеваемость по-прежнему высока и снижается очень медленно. Это только показывает, что правительство, вводя ограничения, все время концентрировалось на местах, которые не способствуют заболеваемости, вводило неадекватные ограничения, бесполезно подавляя торговлю непродовольственными товарами и экономику в целом", - сказал Козловскис.

Он отметил, что до сих пор не опубликован комплексный анализ показателей заболеваемости и их изменения в зависимости от существующих ограничений.

"Возникают обоснованные сомнения в соразмерности действующих ограничений в торговле для достижения конкретной цели - ограничения распространения Covid-19", 3

- сказал Козловскис.

Он считает, что решения, принятые в отношении торгового сектора, являются несоразмерными, дискриминационными и необоснованными. "Более того, долгосрочные ограничения в торговле разрушительны. И они не принесли результатов, ожидаемых правительством - значительного сокращения заболеваемости Сovid-19 в стране", - сказал Козловскис.

По его словам, торговая отрасль сделала все, чтобы сделать магазины эпидемиологически безопасными. "Трудно понять, как правительство, ответственное за экономический рост страны и общественное благосостояние, может демонстрировать явное безразличие к выживанию крупнейшей в Латвии отрасли, одновременно усложняя повседневную жизнь людей и подрывая эпидемиологическую безопасность. Наличие Covid-19 требует дальновидных, долгосрочных решений. Объективные потребности людей не исчезают даже во время кризиса. Если кризис затягивается, нужно принять эти новые условия и адаптироваться к ним. Новые условия состоят не в том, чтобы загнать людей в норы, а в том, чтобы мудро уживаться с присутствием вируса", - сказал Козловскис.