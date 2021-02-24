Ср, 24.02.2021
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"Короче, я накурился": Шым о том, как решил использовать музыку Паулса и латышский язык в песне "Касты"

ФОТО: TVNET/instagram/kasta/коллаж RUS TVNET

В декабре 2020 года российская хип-хоп-группа "Каста" выпустила свой пятый студийный альбом "Чернила осьминога". В него вошли 16 песен, одна - на музыку Раймонда Паулса. Участник группы Шым (Михаил Епифанов) рассказал в интервью "Медузе", почему решил использовать в композиции "Под солнцем затусим" семпл из песни Маэстро Tavs sauciens.

В "Под солнцем затусим" используется семпл из песни Паулса в исполнении ВИА "Модо" (Мирдза Зивере, Айя Кукуле и Парсла Гебхарде). Музыка Маэстро звучит на фоне, а русский текст чередуется с латышским. 

Шым вспоминает, как ему пришла в голову такая идея.

"Короче, я накурился. И стал семплировать пластинки. Это было очень давно - наверное, лет 16-17 назад", - сказал он.

Музыкант отметил, что сразу обратил внимание на необычный ритм песни.

"Попался такой фрагмент, я обратил в первую очередь внимание на грув, на барабанную партию - она необычная для советской эстрады, немножко трясожопная.

И после того, как я этот фрагмент зациклил, оказалось, что очень удачно внутри него циклятся латышские слова.

Потом мы впервые послушали семпл вместе со Змеем, и стало понятно, что надо придумывать русскоязычные аналоги для этих слов. Мы на это потратили 12 лет", - отметил Шым.

Ранее на YouTube-канале "Говорящие Головы" он признался, что у артистов была давняя заготовка с фрагментом песни Tavs sauciens.

"Мы вспомнили про этот отрывок и подобрали русские слова, которые максимально похожи на латышские. Получилась очень легкая летняя песня", - смеясь рассказал тогда артист. 

Аудио: "Каста" - "Под солнцем затусим"

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