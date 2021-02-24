"Короче, я накурился": Шым о том, как решил использовать музыку Паулса и латышский язык в песне "Касты"

В "Под солнцем затусим" используется семпл из песни Паулса в исполнении ВИА "Модо" (Мирдза Зивере, Айя Кукуле и Парсла Гебхарде). Музыка Маэстро звучит на фоне, а русский текст чередуется с латышским.

Шым вспоминает, как ему пришла в голову такая идея.

"Короче, я накурился. И стал семплировать пластинки. Это было очень давно - наверное, лет 16-17 назад", - сказал он.

Музыкант отметил, что сразу обратил внимание на необычный ритм песни.

"Попался такой фрагмент, я обратил в первую очередь внимание на грув, на барабанную партию - она необычная для советской эстрады, немножко трясожопная.

И после того, как я этот фрагмент зациклил, оказалось, что очень удачно внутри него циклятся латышские слова.

Потом мы впервые послушали семпл вместе со Змеем, и стало понятно, что надо придумывать русскоязычные аналоги для этих слов. Мы на это потратили 12 лет", - отметил Шым.

Ранее на YouTube-канале "Говорящие Головы" он признался, что у артистов была давняя заготовка с фрагментом песни Tavs sauciens.

"Мы вспомнили про этот отрывок и подобрали русские слова, которые максимально похожи на латышские. Получилась очень легкая летняя песня", - смеясь рассказал тогда артист.