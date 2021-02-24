Актер Милош Бикович стал гражданином России

"Больше семи лет я участвую в культурной жизни России. Для меня это благословение и источник счастья. Все это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально. Это большая честь, что сегодня я могу сказать: Россия - моя Родина!" - написал актер в своем Instagram.

Милош Бикович родился в Белграде в 1988 году. Там он окончил университет искусств (факультет драматического искусства) и стал актером Белградского драматического театра.

В 2014 году он дебютировал в российском кино - в фильме "Солнечный удар" Никиты Михалкова. Затем снимался в картинах "Духless 2", "Балканский рубеж", сериалах "Отель Элеон", "Гранд" и "Отель Белград".

Также он исполнил главные роли в фильмах "Лед" и "Холоп". Последний стал лидером в списке самых кассовых российских фильмов в истории. Картина собрала в прокате более 3,2 миллиарда рублей (более 22 миллионов евро).