Актер Милош Бикович стал гражданином России
Сербский актер Милош Бикович получил российское гражданство, сообщает "Медуза" со ссылкой на указ президента России, который был опубликован 24 февраля на портале правовой информации.
Сербский актер Милош Бикович получил российское гражданство, сообщает "Медуза" со ссылкой на указ президента России, который был опубликован 24 февраля на портале правовой информации.
"Больше семи лет я участвую в культурной жизни России. Для меня это благословение и источник счастья. Все это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально. Это большая честь, что сегодня я могу сказать: Россия - моя Родина!" - написал актер в своем Instagram.
Милош Бикович родился в Белграде в 1988 году. Там он окончил университет искусств (факультет драматического искусства) и стал актером Белградского драматического театра.
В 2014 году он дебютировал в российском кино - в фильме "Солнечный удар" Никиты Михалкова. Затем снимался в картинах "Духless 2", "Балканский рубеж", сериалах "Отель Элеон", "Гранд" и "Отель Белград".
Также он исполнил главные роли в фильмах "Лед" и "Холоп". Последний стал лидером в списке самых кассовых российских фильмов в истории. Картина собрала в прокате более 3,2 миллиарда рублей (более 22 миллионов евро).
В 2018 году президент России Владимир Путин наградил Милоша Биковича медалью Пушкина за укрепление дружбы и сотрудничества между народами.