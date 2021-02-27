Давид Манукян прокомментировал слухи об избиении Ольги Бузовой

Сейчас Дава решил прояснить ситуацию. Об этом он заговорил с подписчиками в прямом эфире. Манукян заявил, что после произошедшего разочаровался в любви. Он удивился тому, что кто-то поверил словам Бузовой о том, что он ее избивать.

"Неужели остались еще те, кто в это верит?" - сказал Давид.

Сейчас блогер находится в больнице, где восстанавливается после операции. Об этом пишет "ТВЦ". Манукян не стал рассказывать подписчикам о точной причине госпитализации, но заверил, что процедура плановая и поводов для беспокойства нет.