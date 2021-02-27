Сб, 27.02.2021
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Кришьянис Кариньш

Давид Манукян прокомментировал слухи об избиении Ольги Бузовой

После того, как Ольга Бузова объявила о том, что рассталась с возлюбленным Давидом Манукяном. В сторис она указала, что блогер экс-бойфренд ее не только оскорблял но и поднимал на нее руку. 

Сейчас Дава решил прояснить ситуацию. Об этом он заговорил с подписчиками в прямом эфире. Манукян заявил, что после произошедшего разочаровался в любви. Он удивился тому, что кто-то поверил словам Бузовой о том, что он ее избивать. 

"Неужели остались еще те, кто в это верит?" - сказал Давид.

Сейчас блогер находится в больнице, где восстанавливается после операции. Об этом пишет "ТВЦ". Манукян не стал рассказывать подписчикам о точной причине госпитализации, но заверил, что процедура плановая и поводов для беспокойства нет.

Ранее Давид Манукян в интервью порталу PeopleTalk.ru признался, что не успел понять, как оказался в шоу-бизнесе. Он рассказал, что до сих пор не считает себя звездой. 

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