"Наша диаспора расширяется": Маркус Рива, Лиене Грейфане и Яна Клявиня о съемках и возможностях в Москве

Приглашенным гостем первого выпуска стал Филипп Киркоров. Сергей Лазарев поинтересовался, смотрел ли певец прошлый сезон.

"Да, там была еще девочка из Литвы или из Латвии. Я за нее болел", - признался Киркоров.

Лазарев заметил, что певицу звали Яна и она теперь находится среди судей.

ФОТО: Пресс-фото

RUS TVNET связался с Яной, Маркусом и Лиене, чтобы узнать, как они себя ощущают на этом телепроекте.

ФОТО: скриншот видео с YouTube

"Я очень рада, что в наше нелегкое время нам удалось приехать в Москву на съемки самого масштабного музыкального телепроекта "Ну-ка, все вместе!".

И в этот раз я по ту сторону баррикад, в прошлом году я была участницей шоу и победительницей, а сегодня вхожу в сотню музыкальных экспертов, и для меня это большая честь вместе с сотней выбирать будущего победителя! Это невероятные эмоции, когда находишься на стене, это что-то потрясающее и совершенно новое.

И, конечно, я как очень строгий член жюри понимаю каждого участника, каково это находиться на этой сцене и какие эмоции они испытывают, выступая перед такой аудиторией. Но я всем участникам желаю быть самими собой и, конечно же, удачи", - сказала нам Яна.

ФОТО: Пресс-фото

Вместе с Яной Клявиней на стене находится и Маркус Рива.

"Радость, что можно что-то делать. Жаль, что в Латвии все остановилось. Конечно, не был без работы. Мне всегда есть что делать. Особенно если это связано с креативностью. Конечно, в Москве было больше возможностей. Потому я согласился на это предложение и решил тут прожить месяц", - сказал Маркус.

Пиар-менеджер артиста отметила, что Маркус "не сбежал из Латвии" - в Латвии у него была работа, хоть и чуть другая. Конечно, как артисту ему очень сложно без концертов и выступлений.

Напомним, что в конце года у Маркуса с Самантой Тиной вышла совместная песня на латышском и русском языках, также они выпустили клипы на обе версии.

Кроме съемок в шоу "Ну-ка, все вместе!", за этот месяц Маркус активно участвовал в жизни российского шоу-бизнеса: ходил на интервью, снялся в фотосессии для российского бренда одежды, выступил на телеконцерте канала "Жара ТВ", посетил вечеринку GQ и т. д.

RUS TVNET также взял комментарий и у латвийской певицы и кинорежиссера Лиене Грейфане:

"Я очень рада, что сейчас на стене сидят трое латышей. Наша диаспора расширяется. В третьем сезоне на стене еще больше знаменитостей. Там есть и ребята из Black Star, и молодые тиктокеры. Также гостями в новом сезоне будут настоящие суперзвезды. Такие, как Киркоров, Валерия и многие другие".