Брат дизайнера обложек альбомов группы "Би-2" намекнул на плагиат у Земфиры
Музыкант Лео Луганский (брат дизайнера обложек "Би-2" Михаила Луганского) обвинил Земфиру в плагиате. Об этом пишет PeopleTalk.ru.
Музыкант Лео Луганский (брат дизайнера обложек "Би-2" Михаила Луганского) обвинил Земфиру в плагиате. Об этом пишет PeopleTalk.ru.
Он разместил в Twitter обложку альбома певицы "Бордерлайн" и обложку своего сингла Brdrlne. Сингл был выпущен в 2019 году. В обложке Луганского слово "бордерлайн" написанное без гласных букв. Лео подчеркнул явное сходство. "Рекламная пауза", - написал он в ВК. Музыкант не стал прямо обвинять Земфиру в плагиате, но отметил ее в своем посте.
Кстати, обложку к альбому Земфиры делал грузинский дизайнер Демна Гвасалия. Напомним, что в 2019 году Ксения Собчак спровоцировала скандал, когда сказала в своей программе, что именно Гвасалия не хочет, чтобы Ольга Бузова носила его изделия.
На данный момент ни он, ни представители певицы пока никак не прокомментировали сходство иллюстраций.
Земфира не выпускала новые альбомы семь лет. Предыдущий альбом "Жить в твоей голове" вышел в 2013 году.