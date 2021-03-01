Брат дизайнера обложек альбомов группы "Би-2" намекнул на плагиат у Земфиры

Он разместил в Twitter обложку альбома певицы "Бордерлайн" и обложку своего сингла Brdrlne. Сингл был выпущен в 2019 году. В обложке Луганского слово "бордерлайн" написанное без гласных букв. Лео подчеркнул явное сходство. "Рекламная пауза", - написал он в ВК. Музыкант не стал прямо обвинять Земфиру в плагиате, но отметил ее в своем посте.

ФОТО: скриншот из ВК

Кстати, обложку к альбому Земфиры делал грузинский дизайнер Демна Гвасалия. Напомним, что в 2019 году Ксения Собчак спровоцировала скандал, когда сказала в своей программе, что именно Гвасалия не хочет, чтобы Ольга Бузова носила его изделия.

На данный момент ни он, ни представители певицы пока никак не прокомментировали сходство иллюстраций.