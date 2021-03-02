Прогноз Перевощикова: более 1700 госпитализированных с Covid-19 к началу апреля

Как пояснил на заседании правительства представитель SPKC, центр смоделировал различные варианты развития ситуации. Один из них, в котором за основу взята ситуация в Эстонии, где наблюдается рост заболеваемости, предусматривает, что к началу апреля число госпитализированных пациентов по среднему сценарию будет 1704 человека, по минимальному - 1500, а по максимальному - 1909.

В свою очередь, если моделировать число госпитализированных и за основу взять ситуацию в Великобритании в декабре прошлого года, когда после смягчения ограничений произошел резкий рост заболеваемости, SPKC прогнозирует, что

в начале апреля по среднему сценарию в стационарах могут находиться всего 2017 пациентов с Covid-19. В случае сценария низкого распространения число госпитализированных может быть 1775, а в случае сценария максимального распространения - 2259. 6

Кроме того, Перевощиков отметил, что сейчас наблюдается тенденция снижения числа случаев Covid-19 - за семь дней оно снизилось на 3%. Однако, по оценке эпидемиолога, эта тенденция очень незначительная, кроме того, ее потенциально объясняет снижение заболеваемости в центрах социальной опеки и медучреждениях, где на прошлой неделе сократилось число случаев.

В то же время эпидемиолог указал, что сейчас заболеваемость Covid-19 снижается во всех возрастных группах, однако среди детей она растет. Этот прирост среди детей наблюдается с начала месяца, и данную тенденцию эксперт частично объясняет тем, что новый британский штамм Covid-19 может способствовать росту заболеваемости именно среди членов семей и детей.

В целом за прошедшую неделю эпидемиологам удалось найти источник инфекции в 52,4% случаев, что на 1,2% больше, чем в предпоследнюю неделю февраля. 6