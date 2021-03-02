Вт, 2.03.2021
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"Это от тупости этих людей": Хаматова о дружбе с Горбачевым и несогласии с фразой "самый презираемый президент"

Чулпан Хаматова ФОТО: скриншот видео с YouTube

Российская актриса театра и кино Чулпан Хаматова стала новой героиней YouTube-программы Надежды Стрелец. Кроме театральных ролей и работы с благотворительным фондом в беседе обсуждалась и дружба актрисы с Борисом Горбачевым. 

Напомним, 2 марта политик, общественный деятель, первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев отмечает свое 90-летие. 

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"Такое есть у меня счастье в жизни, да. Как человека хорошего оцениваю однозначно, как политика - неоднозначно, потому что там были ошибки, но ошибается только тот, кто ничего не делает", - отметила актриса.

Она жестко отреагировала на мнение журналистки Надежды Стрелец, указавшей, что многие обвиняют Горбачева в развале Советского Союза и считают, что это "самый презираемый президент".

"Это от тупости этих людей. Простите меня за эту грубость. Если вы даете такие оценки, то потрудитесь узнать, как все было на самом деле", - заявила Хаматова, призвав посмотреть прощальную речь Горбачева, когда тот уходит с должности.

"Он уходит, потому что страна пошла не по пути сохранения союзного государства, а по обратному", - заметила Чулпан. 

Актриса подчеркнула, что Горбачева подставили "со всех сторон, но к нему это не имеет никакого отношения". Она считает, что нельзя человека судить по себе.

Хаматова надеется, что в спектакле "Горбачев" это открывается. 

"Мне кажется, что сохранить достоинство в состоянии унижения - это невероятная сила", - заметила актриса. 

Видео: Интервью с Чулпан Хаматовой

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