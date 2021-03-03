В Таллинне 31-летний мужчина умер после прививки от Covid-19, взаимосвязь пока не доказана

"Сегодня произошел печальный случай: из Ида-Таллиннской больницы сообщили о смерти молодого мужчины 31 года, он был спасателем. Сейчас нет достаточных данных о том, что это связано с вакциной. После вакцинации у мужчины появились головная боль и температура. Через десять дней возникли серьезные симптомы, его доставили в больницу. Сегодня в 12 часов сообщили о его смерти. Выясняется, сыграла ли в его смерти свою роль вакцина AstraZeneca", - сообщила в среду глава бюро надзора за безопасностью лекарственного департамента Майа Уускюла.