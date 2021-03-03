Ср, 3.03.2021
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В Таллинне 31-летний мужчина умер после прививки от Covid-19, взаимосвязь пока не доказана

Иллюстративное фото ФОТО: pixabay.com

В Таллинне 31-летний мужчина умер после вакцинации от Covid-19, пока данных о связи с вакциной нет, сообщили в среду, 3 марта, на пресс-конференции Департамента здоровья Эстонии, пишет Rus.Postimees.

"Сегодня произошел печальный случай: из Ида-Таллиннской больницы сообщили о смерти молодого мужчины 31 года, он был спасателем. Сейчас нет достаточных данных о том, что это связано с вакциной. После вакцинации у мужчины появились головная боль и температура. Через десять дней возникли серьезные симптомы, его доставили в больницу. Сегодня в 12 часов сообщили о его смерти. Выясняется, сыграла ли в его смерти свою роль вакцина AstraZeneca", - сообщила в среду глава бюро надзора за безопасностью лекарственного департамента Майа Уускюла.

Уже сообщалось, что в Европе на сегодняшний день не подтверждено ни одной смерти, связанной с вакциной от Covid-19.

Как известно, Государственное агентство лекарств (ZVA) проинформировано о случае смерти 90-летнего человека в центре социальной опеки "Селга" спустя несколько дней после вакцинации от Covid-19. У женщины были и другие заболевания. ZVA отметило, что в конкретном случае связи с вакциной нет.

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