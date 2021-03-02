ZVA комментирует случай смерти пенсионерки спустя пару дней после получения вакцины

Как рассказала руководитель отдела общественных отношений Государственного агентства лекарств (ZVA) Дита Окмане, агентство проинформировано о случае смерти 90-летнего человека в центре социальной опеки "Селга" спустя несколько дней после вакцинации от Covid-19.

В понедельник LTV сообщило, что в вентспилсском центре социальной опеки "Селга" умерла клиентка, которая на следующий день после получения вакцины от Covid-19 была доставлена в больницу. У женщины были и другие заболевания, поэтому ZVA в ходе начатой проверки выяснит, с чем связана смерть клиентки, сообщало Латвийское телевидение.

ZVA отмечает, что в конкретном случае связи с вакциной нет. Кроме того, чтобы установить, существует ли такая причинно-следственная связь, сначала необходимо получить информацию об этом случае и эксперты ZVA должны ее оценить. 23

До сих пор сообщение в ZVA по поводу данного случая подано не было. ZVA обратилось к представителям центра социальной опеки, запросив подробности этого случая. Лечащий представитель центра указал, что сообщение в ZVA будет подано во вторник. Когда сообщение будет получено, упомянутый случай тщательно проверят, пообещала Окмане, добавив, что сейчас слишком рано делать какие-то выводы о том, что летальный случай вызвала вакцина.

ZVA информирует, что с началом обширной вакцинации, в том числе и в центрах социальной опеки, в качестве приоритетной группы вакцинируются люди в возрасте. Перед вакцинацией состояние каждого человека должен оценить врач. Пациентам с очень тяжелым общим состоянием здоровья рекомендуется оценить необходимость производить вакцинацию.

ZVA напоминает, что вакцинация от Covid-19 не уменьшает смертность по другим причинам. 23

Ответственные учреждения ЕС тщательно оценивают все полученные сообщения о нарушениях здоровья после вакцинации, чтобы выяснить возможную связь с вакциной. Если будет необходимо, будут проведены регламентирующие действия, чтобы способствовать безопасному использованию вакцины, сказала представитель ZVA, добавив, что все данные об использовании вакцины от Covid-19 непрерывно контролируются и анализируются.