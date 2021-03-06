Участница группы "ВИА Гра" раскрыла условия контракта с Меладзе

Оказывается, главным условием является то, чтобы у артисток не было детей и они были бы стройными. Конечно, насильно заставлять делать аборт продюсер не будет, но карьера в группе для беременной девушки закончится.

"Константин лоялен, если у его подопечных что-то произошло в жизни - да та же беременность, - то можно прийти и все рассказать ему. Конечно, если ты хочешь погубить свою карьеру в группе "ВИА Гра", то иди и рожай!" - цитирует Попову Lenta.ru.

В ноябре 2020 года продюсер и композитор Константин Меладзе стал гостем программы "Вечерний Ургант" на Первом канале. Во время эфира он представил новый состав коллектива. В него вошла Ульяна Синецкая, конкурсантка проекта X-Factor Ксения Попова и участница "Детского Евровидения-2013" София Тарасова.

Продюсер объяснил основное отличие в составе.

"Тогда я просил их танцевать, а сейчас прошу петь. Но самое главное - харизма, это самое редкое и ценное качество", - сказал он.