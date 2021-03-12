"Ванда/Вижн": Marvel выпустили свой первый ситком! С чего вдруг?

Несмотря на бушующую пандемию Covid-19 и слухи о скором пришествии третьей волны, кинематографическая вселенная Marvel не стоит на месте: недавно состоялась премьера заключительной серии телепроекта "Ванда/Вижн" - первого из грядущей четвертой фазы кинофраншизы и первого за полтора года проекта студии - после фильма "Человек-паук: Вдали от дома". Автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" рассказывает, чем интересен этот сериал.
С началом первой же серии "Ванда/Вижн" ойкает сердце и поневоле начинаешь оглядываться вокруг - а не в кинотеатре ли я снова оказался? Да, продюсеры Marvel решили не играть в скромность, и каждая серия начинается той самой 35-секундной (!) заставки Marvel Studios, что и каждая часть супергеройской саги - с громогласным оркестром и мурашками по коже. Действительно - зачем придумывать открывающие титры, когда одно фирменное интро гарантированно прикует к экрану добрую половину мировой аудитории?
Однако нет - мы все еще дома, на любимом диване, а ближайший кинозал откроется, кажется, не раньше осени (если откроется) - отсылка к этому, кстати, будет и в самом сериале - мелькающий там провинциальный однозальный кинотеатр носит название "Корона". Тем не менее Marvel сдержали обещание начать четвертую фазу своей кинематографической вселенной уже в этом году (быть может, это и заранее продуманная мера предосторожности - ведь до сих пор неясно, выйдет ли в этом мае обещанная "Черная вдова").
Итак, Ванда Максимофф и Вижн, пара супергероев из оригинальной саги Marvel, в качестве молодоженов приезжают в живописный городок Вествью, жутко напоминающий американский ситком 50-х. Они скрывают ото всех свои суперспособности и живут жизнью "обычной" молодой семьи, однако постепенно начинают понимать, что мир вокруг них нереален - его создал некто с какими-то особенными планами на супергероев.
Видео: Трейлер сериала "Ванда/Вижн"
В сериале будет упомянут и Скачок (смерть и возвращение половины жителей Вселенной в фильмах "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Финал"), будет и фирменный шрифт на финальных титрах и даже полюбившиеся всем сцены после них. На первый взгляд - классический Marvel. Однако все это - либо мелочи, либо появится позже по ходу истории. В самом начале же зрителей ждет невероятная волна ностальгии по американскому ТВ середины века (отсылка к телевидению присутствует уже в самом названии сериала, которое дословно можно перевести как "ВандаВидение") - даже жаль, что большая часть аудитории за пределами США не считает с экрана все щедро разбросанные там отсылки (ух, сегодня много раз придется использовать это слово!) и пасхалки - и уж точно не на территории бывшего СССР.
Стоит отдельно отметить, с каким вниманием создатели отнеслись к этому жесту доброй памяти - их стараниями на свет появилась не просто пародия или подражание культурному явлению американских ситкомов, а нечто куда более трогательное. Так, помимо технических характеристик (формат и глубина изображения и звука, музыка, декорации) авторы умудрились повторить даже свойственную разным периодам манеру актерской игры, а съемки первого эпизода даже проходили перед живой аудиторией! Именно так было принято снимать ситкомы несколько десятилетий назад. А еще в сериал очаровательно "интегрированы" стилизованные рекламные ролики - с остроумными отсылками на фильмы франшизы и комиксы.
Больше всего проекту "Ванда/Вижн", вероятно, были рады исполнители главных ролей Элизабет Олсен и Пол Беттани, ведь из их, по сути, второстепенных персонажей вдруг сделали героев собственного шоу! А самим артистам впервые за многолетнее сотрудничество с Marvel предоставили по-настоящему широкий актерский диапазон - от комедийного до драматического (напускная картинность "Мстителей" не в счет). А ведь Беттани затесался в ряды "сотрудников" Marvel еще в 2008-м, в одном из самых первых фильмов серии - озвучкой искусственного интеллекта и личного ассистента Тони Старка Д.Ж.А.Р.В.И.С., а после - уже в качестве персонажа во плоти (точнее, в вибраниуме).
Но не будем забывать других актеров, отдельного упоминания из которых стоят Кэтрин Хан в роли надоедливой соседки, любимый актер С. Крэйга Залера Фред Меламед, а также забавная Кэт Деннингс, которая хорошо нам запомнилась в дилогии про "Тора". А еще… Эван Питерс, ранее сыгравший в серии фильмов про Людей X студии 20th Century Fox (напомним, ранее эти вселенные не пересекались), который сыграл [спойлеры]. Его появление в "Ванда/Вижн" уже вызвало в сети целую волну потрясения, а иногда даже негодования.
Да,
Marvel Studios похожи на комиксового же пожирателя миров Галактуса
- сначала затащили в свою всепоглощающую франшизу Дж. К. Симмонса - на роль того же Джей Джоны Джеймсона, которую тот уже исполнил в первой кинотрилогии про "Человека-паука" (смотрите сцену после титров в "Человек-паук: Вдали от дома"), а теперь вообще - героя из параллельной, казалось бы, вселенной. Как история с объединением этих франшиз будет развиваться дальше - чрезвычайно интересно (в 2019-м году Disney купили 20th Century Fox и, по сути, приобрели в свое владение целую плеяду любимых супергероев серии "Люди Икс").
Итак, "Ванда/Вижн" начинается с эпизода в стиле американского ситкома 50-х. Мужья тут - работающие оболтусы, жены - примерные домохозяйки и сплетницы. Страшно представить, что такое родилось под крылом именно Disney - рьяных борцов за феминизм и политкорректность. Но любовь к искусству, пусть то устаревший телесериал, оказалась важнее сексизма, и если в сериале и есть линия освобождения женщины из домашнего рабства, то весьма тонко встроенная в общую канву фантастической истории.
Сериал же не застревает в однообразном ретро, а развивается - движется по "Истории американского телевидения" через 60-е, 70-е, вплоть до совсем уже узнаваемых TV shows. Вместе с этим меняется и техническое оснащение съемочной группы Marvel - объективы, освещение, спецэффекты, стерео приходит на смену моно, заметную метаморфозу претерпевает и общая эстетика. Это идет в безусловный плюс сериалу - из-за смены временных эпох и стилизаций он вынужденно остается свежим.
Следить за этим - истинное удовольствие:
признание авторов в любви телевидению заряжает энергией и делает первую половину "Ванда/Вижн" едва ли не самым остроумным, что сделали Marvel за всю свою историю.
Это смелый эксперимент, тонкая, хоть и жанровая работа, которая расширяет границы жанра и вообще - дозволенного в популярном кино. В какой-то момент начинает казаться, что малые формы Marvel Studios к лицу куда больше, чем крупные.
Постепенно становится заметно и другое изменение - с каждой последующей серией доля ситкома уменьшается, и перед зрителями появляется параллельная сюжетная линия, развивающаяся уже в современности - куда более классическая "марвеловская" история. Вместе с этим перед зрителями проявляется и движущая тема истории - иллюзорность идеального мира ТВ-сериала в контрасте с настоящей жизнью, полной лишений, несправедливости и обид. Здесь же "Ванда/Вижн" подмигивает и "Мстителям: Финал", в котором также исследовался посттравматический синдром, хоть концовка в сериале и оказывается более смелой.
И тут стоит с горечью отметить, что возвращение "Ванды/Вижн" на привычные рельсы традиционного фильма Marvel нет-нет, да разочаровывает. Здесь срабатывает занимательный парадокс: насквозь пропитанные ретро ситком-эпизоды оказываются зрелищем куда более современным, чем возвращение к классическому супергеройскому флику - он-то как раз страшно устарел.
Движение назад в "Ванде/Вижн" таким образом оказывается движением вперед и наоборот. Любопытно, заметили ли это продюсеры - в непривычности к экспериментам их обвинять не стоит, но от четвертой фазы Киновселенной хотелось бы ожидать еще больше смелых ходов - особенно учитывая разбросанные по сериалу намеки на продолжение уже в полнометражных версиях и слова отца франшизы, продюсера Кена Файги о том, что грядущее продолжение "Доктора Стрэнджа" (по планам, он выйдет в 2022 году) будет продолжением истории, начатой в "Ванда/Вижн".
Вывод: Авторы первого ситкома от Marvel подарили зрителям невероятную надежду на моральное обновление постепенно устаревающей схемы супергеройского кино, но не смогли довести смелый эксперимент до положенного завершения.