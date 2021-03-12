"Ванда/Вижн": Marvel выпустили свой первый ситком! С чего вдруг?

С началом первой же серии "Ванда/Вижн" ойкает сердце и поневоле начинаешь оглядываться вокруг - а не в кинотеатре ли я снова оказался? Да, продюсеры Marvel решили не играть в скромность, и каждая серия начинается той самой 35-секундной (!) заставки Marvel Studios, что и каждая часть супергеройской саги - с громогласным оркестром и мурашками по коже. Действительно - зачем придумывать открывающие титры, когда одно фирменное интро гарантированно прикует к экрану добрую половину мировой аудитории?

Однако нет - мы все еще дома, на любимом диване, а ближайший кинозал откроется, кажется, не раньше осени (если откроется) - отсылка к этому, кстати, будет и в самом сериале - мелькающий там провинциальный однозальный кинотеатр носит название "Корона". Тем не менее Marvel сдержали обещание начать четвертую фазу своей кинематографической вселенной уже в этом году (быть может, это и заранее продуманная мера предосторожности - ведь до сих пор неясно, выйдет ли в этом мае обещанная "Черная вдова").

Итак, Ванда Максимофф и Вижн, пара супергероев из оригинальной саги Marvel, в качестве молодоженов приезжают в живописный городок Вествью, жутко напоминающий американский ситком 50-х. Они скрывают ото всех свои суперспособности и живут жизнью "обычной" молодой семьи, однако постепенно начинают понимать, что мир вокруг них нереален - его создал некто с какими-то особенными планами на супергероев.

Видео: Трейлер сериала "Ванда/Вижн"

В сериале будет упомянут и Скачок (смерть и возвращение половины жителей Вселенной в фильмах "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Финал"), будет и фирменный шрифт на финальных титрах и даже полюбившиеся всем сцены после них. На первый взгляд - классический Marvel. Однако все это - либо мелочи, либо появится позже по ходу истории. В самом начале же зрителей ждет невероятная волна ностальгии по американскому ТВ середины века (отсылка к телевидению присутствует уже в самом названии сериала, которое дословно можно перевести как "ВандаВидение") - даже жаль, что большая часть аудитории за пределами США не считает с экрана все щедро разбросанные там отсылки (ух, сегодня много раз придется использовать это слово!) и пасхалки - и уж точно не на территории бывшего СССР.