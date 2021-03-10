СМИ: Собак Джо Байдена "попросили" из Белого дома

Собака по кличке Мейджор, которую Байден взял из приюта в 2018-м, укусила сотрудника службы безопасности. Потому животных пришлось увезти в семейный дом Байдена в штате Делавэр.

Трехлетний Мейджор уже не первый раз кидался на сотрудников Белого дома, кроме того, он постоянно лаял и прыгал. В свою очередь, второй пес - Чемп, которому 13 лет, - был спокоен.

Чемп и Джилл Байден ФОТО: EPA/Scanpix

Спустя время пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что такое поведение Мейджора связано с акклиматизацией и процессом привыкания к новому месту. Она отметила, что сотрудник службы безопасности, которого укусил пес, получил незначительную травму.