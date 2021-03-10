СМИ: Собак Джо Байдена "попросили" из Белого дома
Двух немецких овчарок главы США Джо Байдена увезли из Белого дома. Причина - агрессивное поведение одной из них. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
Двух немецких овчарок главы США Джо Байдена увезли из Белого дома. Причина - агрессивное поведение одной из них. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
Собака по кличке Мейджор, которую Байден взял из приюта в 2018-м, укусила сотрудника службы безопасности. Потому животных пришлось увезти в семейный дом Байдена в штате Делавэр.
Трехлетний Мейджор уже не первый раз кидался на сотрудников Белого дома, кроме того, он постоянно лаял и прыгал. В свою очередь, второй пес - Чемп, которому 13 лет, - был спокоен.
Спустя время пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что такое поведение Мейджора связано с акклиматизацией и процессом привыкания к новому месту. Она отметила, что сотрудник службы безопасности, которого укусил пес, получил незначительную травму.
Псаки также добавила, что отъезд собак был запланирован заранее, а в Делавэре заботу о них возьмут друзья семьи президента. Кроме того, пресс-секретарь пообещала, что собаки вернутся в Белый дом.