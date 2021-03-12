Пт, 12.03.2021
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Янис Сартс, директор Центра передового опыта в области стратегической коммуникации НАТО

Citadele приобретает у ABLV Bank портфель ипотечных кредитов на сумму 170 млн евро

Иллюстративное фото ФОТО: Ekrānuzņēmums

Банк Citadele подписал договор с ликвидируемым ABLV Bank о покупке большей части принадлежащего ему портфеля ипотечных кредитов, говорится в сообщении Citadele бирже Nasdaq Riga.

Заключенный договор охватывает несколько тысяч договоров ипотечного кредитования на общую сумму более 170 млн евро.

Как сообщили в банке, учитывая объем сделки, ее планируется завершить во второй половине этого года. Каждый клиент, которого она затронет, будет заранее индивидуально проинформирован о дальнейших действиях, в том числе о порядке погашения кредита.

Договор предусматривает, что все кредитные договоры, заключенные клиентами с ликвидируемым ABLV Bank, останутся в силе на прежних условиях до конца их срока действия.

До завершения сделки клиенты должны продолжать выполнять свои обязательства и перечислять платежи по кредиту, как и ранее, на счет в ликвидируемом ABLV Bank. После того как сделка будет завершена, клиенты, чьи кредиты будут переданы Citadele, получат адресованные им лично уведомления.

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