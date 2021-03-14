Отмывание денег: преступники пытаются обосноваться в Латвии за счет "ковид-поколения"

Служба финансовой разведки (FID) сообщила, что 20% полученных сообщений о подозрительных транзакциях содержат информацию о молодых людях в возрасте от 14 до 30 лет. Чаще всего используются схемы "денежных мулов" и "тряпичных кукол". Чем они отличаются?

FID поясняет, что "денежными мулами" называют лиц, которые по незнанию или доверчивости соглашаются предоставлять наличные или безналичные услуги, используя свои личные данные и банковские счета.

В свою очередь, "тряпичными куклами" являются владельцы фиктивных компаний без права на деятельность. В этом случае компанией управляют другие люди, которые не хотят, чтобы их знали в лицо. Чаще всего люди соглашаются на такие сделки из-за родственных связей, долгов или шантажа.

В общей сложности среди молодежи в 2020 году было возбуждено 116 уголовных дел за отмывание денег, а 50 уголовных дел - за непредоставление информации о владении денежными средствами.

За что молодежь чаще всего попадает в поле зрения правоохранительных органов?

FID поясняет, что молодые иностранцы используют счета в латвийских кредитных учреждениях для хранения или сокрытия средств неизвестного происхождения. Новые сотрудники назначаются собственником или бенефициарным владельцем компании, чтобы совершать сделки купли-продажи недвижимости по сниженной стоимости и, таким образом, избегать уплаты налогов.

Еще один характерный факт - преступники дарят несовершеннолетним недвижимость. Несколько связанных сторон, например дети и родственники, получают необычно большую сумму перевода от одного лица на счет для текущей деятельности, а также - вкладывают деньги на определенный срок с фиксированной процентной ставкой. Госучреждения также обращают внимание на случаи, когда за границей создаются фиктивные компании для осуществления денежных переводов на счета в Латвии.