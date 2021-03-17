"Может ли это представлять Россию на Евровидении?": Manizha ответила на ксенофобскую критику шуточным видео

Новость о том, что в 2021 году на конкурсе "Евровидение" от России выступит певица Manizha, вызвала много ксенофобных комментариев. Девушка решила ответить на критику ироничным видео "Может ли это представлять Россию на Евровидении?" - в нем она провела "расследование" о том, кто же такая Manizha на самом деле, пишет "Медуза".