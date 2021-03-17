"Может ли это представлять Россию на Евровидении?": Manizha ответила на ксенофобскую критику шуточным видео

Видео, опубликованное в Instagram и Youtube певицы, начинается тревожным закадровым комментарием: "Мы пережили 2020-й год: пожары в Австралии, напряженная политическая обстановка, эпидемия коронавируса, экономический кризис, падение цен на нефть, протесты, митинги, захват Белого дома.
Мы думали, что все худшее уже позади. Но тут появилась она".
Сама Manizha исполняет роль ведущей передачи "Ваша представительница". У нее в гостях - эксперт в области макроскопической анатомии и ипотечного рефинансирования Вениамин Александрович. Он рассказывает, что украл скелет певицы из ее квартиры и провел исследования.
"Лабораторные исследования костей показали, что Manizha не просто не русская. Она вообще не человек. Manizha - это соль", - объясняет эксперт.
В конце видеоролика создатели обещают, что в следующем выпуске расскажут о том, "сколько Manizha заплатила группе Little Big, чтобы те отказались от поездки на "Евровидение".
Напомним, 8 марта стало известно, что представлять Россию на новом "Евровидении" будет певица Manizha с песней "Русская женщина". В национальном отборе певица обошла группы "#2Маши" и Therr Maitz. Это решение вскоре вызвало шквал гомофобных и ксенофобных комментариев в интернете.
Видео: "Может ли это представлять Россию на Евровидении?"