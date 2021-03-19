Влюбитесь заново в курорты Таиланда — участвуйте в розыгрыше подарочного сертификата на 20 евро!

В Таиланде туризм является основным источником дохода для многих людей, а с февраля прошлого года поток туристов, посещающих страну, составлял лишь небольшую часть от привычной нормы. Однако, замедление темпов роста туризма также имело и положительные последствия.

Период пандемии подарил передышку тайской природе - пляжи страны, национальные парки, тропические леса и коралловые рифы восстановились. Вынужденный перерыв также позволил более эффективно очистить пляжи от мусора: к примеру, на популярном курорте Пхукет разница в чистоте пляжей до и после заметна невооруженным глазом.

Пхукет. Таиланд ФОТО: Туристического управления Таиланда

Еще до пандемии коронавируса в Таиланде большое внимание уделялось экологически безопасному туризму. Экотуризм является частью новой нормы, поэтому туристическая отрасль в Таиланде по-прежнему будет уделять больше внимания активному отдыху, мероприятиям на природе и оздоровительным процедурам. Эко-направления с меньшим количеством туристов, безусловно, станут популярнее.

Пандемия коронавируса в Таиланде позволила восстановить природные объекты и более качественно очистить пляжи. Прочими положительными последствиями пандемии коронавируса для туристов являются более низкие цены и более безлюдные направления для путешествий. Поэтому ваш грядущий отпуск в Таиланде - отличная возможность побаловать себя лучшими условиями проживания или уникальными впечатлениями, которые обычно не укладываются в ваш бюджет путешествия. После пандемии тайские пляжи могут похвастаться своим неспешным течением жизни и спокойствием, пока основной поток туристов еще не вернулся в свои любимые места.

Пхукет и Као Лак знакомы многим путешественникам, и когда туризм вновь станет широкодоступен, используйте этот отличный шанс вернуться в свои старые любимые места и вспомнить, почему туристы изначально полюбили эти направления. Острова Ко Яо Яй и Ко Яо Ной, расположенные в пределах доступности от Пхукета, также являются отличным вариантом для путешественников, ищущих нетронутую природу и тишину. В Таиланде можно легко посетить множество прекрасных мест за один отпуск.

Пхукет. Таиланд ФОТО: Туристического управления Таиланда

В Таиланде получили широкое распространение новые методики и правила гигиены, такие как маски для лица, измерение температуры рук и тела. Рестораны в большинстве мест остаются открытыми, но их часы работы сокращены. Социальное дистанцирование тоже стало частью нормы. Большинство пляжей и национальных парков остаются открытыми, хотя некоторые из них доступны с ограничениями. В эти дни Таиланд активно начинает открываться для туристов. Дополнительную информацию и идеи для планирования отпуска можно найти на сайте www.thecoloursofthailand.com или на странице в "Facebook" Amazing Thainess.

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