Прилучный впервые вышел в свет с Карпович, а Бондарчук и Андреева переехали в жилье с видом на Кремль

Прилучный впервые вышел в свет с Карпович, а Бондарчук и Андреева переехали в жилье с видом на КремльЗвездные страсти
Еженедельно RUS TVNET рассказывает в рубрике "Звездные страсти" о самых громких слухах недели. Итак, поехали!
Еженедельно RUS TVNET рассказывает в рубрике "Звездные страсти" о самых громких слухах недели. Итак, поехали!
Издание StarHit.ru пишет, что Павел Прилучный посетил мероприятие в честь сериала "Клетка 2" вместе с Мирославой Карпович. Журналисты сообщают, что артисты весь вечер сидели за одним столиком и общались. Ресторан они также покинули вместе.
Напомним, что слухи об отношениях Прилучного и Карпович появились весной 2020 года. Ни Мирослава, ни Павел не подтверждают свой роман, но СМИ уверены, что они действительно встречаются.
Недавно СМИ всколыхнули слухи о том, что у Агаты Муцениеце новый поклонник. Это якобы олигарх, который ей подарил "Майбах" за 10 миллионов рублей (около 111 000 евро).
В начале марта Федор Бондарчук и Паулина Андреева объявили о рождении сына Ивана. СМИ также сообщают, что супруги переехали в новую квартиру в центре Москвы. Теперь они будут жить с видом на Кремль. "Комсомольская правда" пишет, что эту квартиру Бондарчук приобрел еще в 2018 году.
Ни Федор, ни Паулина не говорили СМИ о своем переезде, но журналисты об этом узнали от соседей звездной пары.
Издание "Собеседник" поговорило с жительницей соседнего дома Валентиной Васильевной, которая отметила, что ей очень хочется увидеть, как Паулина будет гулять с малышом. Ей бы хотелось знать, на кого он похож.
Пока актриса с маленьким Иваном на улице замечена не была.
По информации журналистов, квартира супругов расположена в историческом доме, построенном в 1928 году по проекту архитектора Щусева. Дом строился специально для актеров Московского художественного академического театра. Он находится в пяти минутах ходьбы от Тверской улицы и Красной площади. Окна апартаментов выходят на Кремль.