Прилучный впервые вышел в свет с Карпович, а Бондарчук и Андреева переехали в жилье с видом на Кремль

Павел Прилучный впервые вышел в свет с Мирославой Карпович

Издание StarHit.ru пишет, что Павел Прилучный посетил мероприятие в честь сериала "Клетка 2" вместе с Мирославой Карпович. Журналисты сообщают, что артисты весь вечер сидели за одним столиком и общались. Ресторан они также покинули вместе.

Напомним, что слухи об отношениях Прилучного и Карпович появились весной 2020 года. Ни Мирослава, ни Павел не подтверждают свой роман, но СМИ уверены, что они действительно встречаются.

Недавно СМИ всколыхнули слухи о том, что у Агаты Муцениеце новый поклонник. Это якобы олигарх, который ей подарил "Майбах" за 10 миллионов рублей (около 111 000 евро).

Федор Бондарчук и Паулина Андреева переехали в жилье с видом на Кремль

В начале марта Федор Бондарчук и Паулина Андреева объявили о рождении сына Ивана. СМИ также сообщают, что супруги переехали в новую квартиру в центре Москвы. Теперь они будут жить с видом на Кремль. "Комсомольская правда" пишет, что эту квартиру Бондарчук приобрел еще в 2018 году.

Ни Федор, ни Паулина не говорили СМИ о своем переезде, но журналисты об этом узнали от соседей звездной пары.

Издание "Собеседник" поговорило с жительницей соседнего дома Валентиной Васильевной, которая отметила, что ей очень хочется увидеть, как Паулина будет гулять с малышом. Ей бы хотелось знать, на кого он похож.

Пока актриса с маленьким Иваном на улице замечена не была.