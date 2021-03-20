AstraZeneca: Норвежские и немецкие ученые объясняют образование тромбов аутоиммунной реакцией

"Две группы медицинских исследователей из Норвегии и Германии независимо друг от друга обнаружили, что вакцина может вызывать аутоиммунную реакцию, которая приводит к свертыванию крови в мозге, и могут объяснить некоторые из этих случаев в Европе в последние недели", - говорится в сообщении.

Несколько европейских стран временно приостановили вакцинацию на этой неделе после того, как у более чем 30 вакцинированных был диагностирован тромбоз венозного синуса головного мозга. Большинство жертв - женщины в возрасте до 55 лет.

Ученые определили антитела, которые развиваются после вакцинации и могут вызывать аутоиммунную реакцию и последующий тромбоз. 3

По словам исследователей из клиники Университета Грайфсвальда, вакцина может запускать защитный механизм в организме человека, который активирует тромбоциты. Подобная реакция возникает, когда на теле есть рана, и тромбоциты должны помочь крови свернуться.

Врачи из Университета Грайфсвальда вместе с исследователями из Института Пола Эрлиха (PEI) протестировали ряд образцов крови жертв, у которых был диагностирован тромбоз после вакцинации AstraZeneca.

По статистике, в среднем в обществе регистрируется от 2 до 5 случаев такого тромбоза вен головного мозга на миллион жителей в год. В Германии, с другой стороны, в течение пяти недель после применения вакцины AstraZeneca было зарегистрировано 13 случаев тромбоза венозного синуса головного мозга, 3 из которых закончились смертельным исходом. Всего к моменту прекращения вакцинации AstraZeneca в стране было вакцинировано менее 1,7 миллиона человек. Кроме того, в отличие от Великобритании, где AstraZeneca были первоначально вакцинированы пожилые люди, Германия рекомендовала не применять ее людям старше 65 лет из-за отсутствия данных.

Тот факт, что тромбоз вен головного мозга наблюдается у женщин в возрасте от 20 до 50 лет, не означает, что эта группа более подвержена риску, сказал телекомпании ZDF медицинский эксперт SPD Карл Лаутербах. Он отмечает, что именно молодые женщины более представлены в социальных группах, которые получили больший доступ к вакцине AstraZeneca за последние 5 недель, поскольку среди учителей, воспитателей детских садов и медицинских работников больше женщин.

Исследователям удалось разработать терапию, которая может успешно лечить тромбы в головном мозге.

Однако лечение активным веществом возможно только после образования тромба, а не в качестве меры предосторожности. 3

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не обнаружила связи между тромбозом и вакциной AstraZeneca и рекомендовала странам продолжать использовать эту вакцину против коронавируса.

16 марта стало известно, что Литва временно прекратит использование вакцины AstraZeneca против Covid-19.

15 марта Германия, Франция и Италия приостановили использование AstraZeneca. В четверг, 18 марта, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) объявило вакцину AstraZeneca безопасной.

Эмера Кук, глава EMA, заявила на пресс-конференции, что "комитет пришел к четкому научному выводу - это безопасная и эффективная вакцина. Преимущества защиты людей от Covid-19 и связанные с этим риски смерти и госпитализации перевешивают потенциальные риски".

"Комитет также пришел к выводу, что вакцина не связана с повышенным риском тромбоэмболии или образования тромбов", - сказала Кук.