Сб, 20.03.2021
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В воскресенье мимо Земли пролетит крупнейший в этом году астероид

Челябинский метеорит. Иллюстративное фото ФОТО: AP/Scanpix

Крупнейший в этом году астероид пролетит мимо Земли в воскресенье, 21 марта. Ученые говорят, что причин для паники нет, поскольку небесное тело никак не угрожает планете.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) заявило, что астероид 2001 FO32 имеет диаметр в несколько сотен метров и в воскресенье приблизится к Земле на расстояние примерно в два миллиона километров. Это в пять раз больше расстояния от Земли до Луны.

"Это стабильно, никакого риска", - сказал Детлеф Кошни, эксперт по астероидам из Европейского космического агентства (ESA), добавив, что астрономы-любители смогут увидеть астероид с помощью подходящих инструментов.

2001 FO32 обращается вокруг Солнца за 810 дней, а после воскресенья он не приблизится к Земле до 2052 года, заявило NASA. Он пролетит мимо земли со скоростью 124 тысячи километров в час.

Ученые планируют использовать приближение астероида к Земле для его более детального исследования.

"Мы мало что о нем знаем", - сказал Кошни.

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