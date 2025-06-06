Ринкевич призывает не откладывать инвестиции в укрепление обороноспособности Латвии

Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, в ходе встречи министр обороны сообщил о состоявшемся в четверг в Брюсселе совещании министров обороны НАТО.

Президент и министр обороны обсудили утвержденные на совещании цели потенциала НАТО по реализации планов обороны альянса, а также необходимое финансирование обороны и действия по выполнению этих целей.

Ринкевич отметил, что на саммите НАТО в Гааге готовность союзников дать четкий сигнал о необходимости существенных вложений в укрепление потенциала сдерживания и обороны и мобилизацию оборонной промышленности будет иметь решающее значение.

"Единый и сильный трансатлантический альянс - лучший сигнал для сдерживания российской агрессии", - отметил президент, подчеркнув приоритеты Латвии на саммите НАТО.

Он также указал, что ответственность Латвии заключается в достижении поставленных перед ней целей по укреплению потенциала НАТО. Кроме того, в интересах Латвии, чтобы это же делали и все союзники.