Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 22 по 28 марта 2021 года

Лев

Наступает очень благоприятное время для покупок, шопинга. Можно потратить часть денег на развлечения, получение новых навыков, развитие бизнеса. Наиболее опасными днями недели можно считать понедельник и вторник. В эти дни все может пойти наперекосяк. Начиная со среды ситуация устаканится, все придет в норму. У Львов проснется интуиция и появится творческий запал, энтузиазм. Повысится продуктивность, психологическая выносливость.

Дева

Девам стоит в первую очередь остерегаться лживых людей. Лучше решать личные проблемы самостоятельно, чем полагаться на тех, кто нечестен. В начале недели Дев могут начать волновать вопросы, которые сейчас абсолютно не важны. Желательно отбросить такие мысли, потому что из-за них можно потерять кучу нервов.

Какими бы злыми и неприветливыми ни были окружающие люди, стоит всегда оставаться тактичными.

Поддаваясь провокациям, можно заработать плохую репутацию.

Весы

Эта неделя обещает быть довольно динамичной и даже стрессовой для Весов. Что касается общения с окружающими, то необходимо будет воздержаться от критики. Близким и друзьям лучше делать только комплименты - они обязательно это оценят. То же самое касается и общения с незнакомцами. Весам стоит опасаться еще двух вещей - бездействия и самоанализа. Не нужно копаться в себе и откладывать важные дела на потом.

Скорпион

Скорпионам стоит внести разнообразие в свой досуг. Можно попробовать отдохнуть так, как они не отдыхали ранее. Смена обстановки и новые эмоции очень хорошо скажутся на энергетике. В финансовой сфере и на работе этим людям понадобится расчетливость. Также звезды хотят, чтобы Скорпионы научились прощать обиды, дали возможность зажить старым ранам. С 22 по 28 марта лучше не жить прошлым.

Стрелец

Стрельцам перед тем, как полностью раствориться в работе или любви, стоит сначала сделать гармоничнее энергетику дома. Благодаря этому люди данного знака станут более проницательными - обвести вокруг пальца или обмануть их будет в разы сложнее. Не исключено, что к пятнице могут вернуться старые проблемы. Появятся и мелкие неурядицы, которые быстро пройдут и не оставят следа в душе Стрельцов. На выходных многим представителям этого знака не удастся полноценно отдохнуть.

Козерог

Козерогам мешать на этой неделе будут не враги, не случайные неприятности или стечение обстоятельств, а они сами. Вполне возможно, что особую силу обретут негативные установки. Побороть их можно будет лишь оптимизмом. Нужно прислушиваться к комплиментам и не думать о критике в свой адрес.

В работе и делах лучше избегать многозадачности. Нужно браться за дела последовательно, дабы не наломать дров.

Звезды хотят, чтобы Козероги были честными и открытыми. Ложь может испортить их репутацию.

Водолей

Водолеям стоит действовать по наитию. Шестое чувство не обманет их. Для успеха в любви нужно быть максимально приветливыми, инициативными и добрыми. У Водолеев есть шанс обрести новые цели. Когда им есть к чему стремиться, они становятся максимально продуктивными. Не исключено, что в период с 22 по 28 марта у Водолеев может произойти перезагрузка сознания, смена приоритетов и желаний. Не стоит этого бояться.

Рыбы