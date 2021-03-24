Иван Дорн записал новую музыку для заставки перезапуска "Ну, погоди!"

Знакомую с детства мелодию "Водные лыжи", которая звучит в заставке классического мультсериала, написал венгерский композитор Тамаш Деак. Дорн отметил, что стремился придать знаменитой композиции новое и современное звучание, при этом сохранить ее аутентичность и атмосферу.

"Мы изначально поставили себе задачу - уважать корни, а именно произведение Тамаша Деака - абсолютно гениальнейшего композитора, который умудрился не только поставить на уши советских детей, но и на ноги венгерский джаз.

Как тут не оставить заглавную тему, хотя бы в оттенке", - говорит музыкант.

Авторы музыкального издательства Masterskaya Ивана Дорна работают и над другими композициями к перезапуску мультфильма. В "Союзмультфильме" уверены, что все музыканты студии "прекрасно чувствуют дух сегодняшнего дня", их композиции очень гармонично дополняют проект.

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке нового цикла мультфильмов "Ну, погоди!". Планируется выпустить 52 новые серии мультфильма. Сериал будет выполнен в технике 3D. Будут созданы новые персонажи - барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Главных героев в перезапуске будут озвучивать шоумены Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталев.