Чт, 25.03.2021
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"Все было зря": Давид Манукян прокомментировал раcставание с Ольгой Бузовой

Ольга Бузова и Давид Манукян ФОТО: https://www.instagram.com/dava_m/

После расставания Ольги Бузовой и Давида Манукяна (Дава) прошло уже несколько месяцев, однако бывшие возлюбленные продолжают делиться с подписчиками подробностями расставания, пишет PeopleTalk.ru

Исполнитель рассказал, что в отношениях его не ценили по достоинству. "Раньше в 9/10 вечера я был дома и встречал любимого человека, но больше нет…

Я понял, что это не оценили, и все, что было - было зря. Это урок для меня.

Вывод такой: не стоит забывать про себя, надо заниматься своей карьерой. Может, сейчас скажу грубо, но, кроме себя, ты никому не нужен", - заявил блогер в интервью программе "PRO Новости" на Муз-ТВ.

Манукян также отметил, что сейчас находит плюсы в расставании: "В последнее время появилась какая-то внутренняя энергия, которая меня толкает вперед. Сейчас хочу все силы вложить в себя. Скоро куплю себе еще одну крутую тачку!

Я стал очень много экономить и просто понял, что много денег тратил".

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова в сторис указала, что экс-бойфренд не только оскорблял ее но и поднимал на нее руку. Манукян заявил, что после произошедшего разочаровался в любви. Он удивился тому, что кто-то поверил словам Бузовой о том, что он ее избивал. 

Напомним, что в январе телеведущая объявила на своей Instagram-странице, что рассталась со своим возлюбленным. 

"Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и непонятные для меня вещи", - написала Ольга. 

Она попросила не задавать больше никаких вопросов, а также обратилась к поклонникам за поддержкой.

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