"Все было зря": Давид Манукян прокомментировал раcставание с Ольгой Бузовой

Исполнитель рассказал, что в отношениях его не ценили по достоинству. "Раньше в 9/10 вечера я был дома и встречал любимого человека, но больше нет…

Я понял, что это не оценили, и все, что было - было зря. Это урок для меня.

Вывод такой: не стоит забывать про себя, надо заниматься своей карьерой. Может, сейчас скажу грубо, но, кроме себя, ты никому не нужен", - заявил блогер в интервью программе "PRO Новости" на Муз-ТВ.

Манукян также отметил, что сейчас находит плюсы в расставании: "В последнее время появилась какая-то внутренняя энергия, которая меня толкает вперед. Сейчас хочу все силы вложить в себя. Скоро куплю себе еще одну крутую тачку!

Я стал очень много экономить и просто понял, что много денег тратил".

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова в сторис указала, что экс-бойфренд не только оскорблял ее но и поднимал на нее руку. Манукян заявил, что после произошедшего разочаровался в любви. Он удивился тому, что кто-то поверил словам Бузовой о том, что он ее избивал.

Напомним, что в январе телеведущая объявила на своей Instagram-странице, что рассталась со своим возлюбленным.

"Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и непонятные для меня вещи", - написала Ольга.