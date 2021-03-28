"Лучше поздно, чем никогда". Прокурор о деле цифрового ТВ № 2, по которому проходят Шлесерс и Шкеле

Прокурор Монвид Зелчс по делу о цифровом телевидении, возбужденному в 2009 году после ревизии Госконтроля, предъявил обвинения девяти лицам. Среди них Шкеле и Шлесерс.
Зелчс перенял расследование этого дела прошлой весной, чтобы не истек срок давности. "У нас с этим делом шло, мягко говоря, сложно. Параллельно с этим процессом шло "дело олигархов", и в какой-то момент там работали почти все сотрудники бюро, включая следователя по этому делу. Кроме того, сменился следователь, а за ним - двое других. В результате в начале прошлого года дело было передано другому лицу. И тогда просто не было других возможностей. Это дело отделили, чтобы не истек срок давности", - пояснил Зелчс в интервью программе LTV.
Прокурор признает, что срок расследования "чрезмерный", но "лучше поздно, чем никогда".
Бывший министр сообщения Шлесерс, прибывший в четверг в прокуратуру после предъявления обвинения, насчет относительно неожиданного поворота событий сказал: "Старые дела олигархов вытащили, чтобы было интереснее в предвыборное время".
Шлесерс не признал себя виновным в мошенничестве и подчеркнул, что сам не был членом закупочной комиссии и уже не был министром, когда был подписан контракт на внедрение цифрового телевидения.
Исторический контекст закупок 2008 года
Чтобы лучше понять контекст закупок, организованных в 2008 году, необходимо заглянуть в прошлое. В начале тысячелетия была предпринята первая попытка внедрить в Риге и ее окрестностях цифровое телевидение. Этот проект был прерван сменой правительства и вмешательством KNAB, задержавшего финансиста Шкеле.
На таможенном складе находилось уже закупленное оборудование. Когда Tet в 2009 году приобрела право на внедрение цифрового телевидения, во многом это произошло благодаря именно этому оборудованию, которое компания и пустила в дело.
Шкеле одолжил 10 миллионов долларов Андрейсу Экису, обвиняемому по первому делу о цифровом телевидении, чтобы тот мог вернуть деньги, полученные от государства, как решил Стокгольмский арбитражный суд. Насколько известно, Экис долг не погасил, а в долгу перед Шкеле осталась компания Hannu Digital, которой принадлежали купленные передатчики.
"Нормативные акты, тендер и дальнейшие контракты - все эти действия взаимосвязаны и имеют одну цель - задействовать Hannu Digital, в чем на самом деле не было необходимости", - поясняет прокурор Зелчс.
Обвиняемый в мошенничестве Шлесерс отрицает, что у него была договоренность со Шкеле о реализации оборудования для цифрового телевидения. Денег он тоже не получал.
"Я никогда в жизни не видел многих этих людей. Фамилии, которые мне называют, я их в жизни не встречал. Теперь мне сказали, что я был в какой-то группе. Извините, это не так. Это ложь, это сфабриковано", - заявил Шлесерс.
В начале недели Шкеле заявил СМИ, что обвинение считает необоснованным, он призвал как можно скорее передать уголовное дело в суд и пообещал предоставить следственным органам всю имеющуюся в его распоряжении информацию.
Шкеле обвиняется в мошенничестве и отмывании денег.
De Facto известно, что, согласно обвинению, Шкеле легализовал около миллиона евро, которые он получил через одного из владельцев Hannu Digital.
В прошлом году прокуратура оценила убытки компании в 7,6 млн евро. Эта сумма теперь подкорректирована как "не менее 3 млн евро". Однако Tet вообще не считает, что понесла какие-либо убытки. Таким образом, Tet не подала заявку в качестве потерпевшего по делу.
В рамках расследования на имущество обвиняемых Шкеле и Шлесерса наложен арест. De Facto известно об аресте акций некоторых компаний и нескольких объектов недвижимости - в частности, дома в Риге и земли в Добельском крае. Гораздо более ценное имущество принадлежит членам семей обоих бывших политиков, но аресты на них не наложены.
Итог: По словам прокурора, расследование скоро будет завершено и дело будет передано в суд. Теоретически еще есть возможность согласовать наказание без суда, но прокурор не думает, что кто-то на это согласится.