"Лучше поздно, чем никогда". Прокурор о деле цифрового ТВ № 2, по которому проходят Шлесерс и Шкеле

Прокурор Монвид Зелчс по делу о цифровом телевидении, возбужденному в 2009 году после ревизии Госконтроля, предъявил обвинения девяти лицам. Среди них Шкеле и Шлесерс.

Зелчс перенял расследование этого дела прошлой весной, чтобы не истек срок давности. "У нас с этим делом шло, мягко говоря, сложно. Параллельно с этим процессом шло "дело олигархов", и в какой-то момент там работали почти все сотрудники бюро, включая следователя по этому делу. Кроме того, сменился следователь, а за ним - двое других. В результате в начале прошлого года дело было передано другому лицу. И тогда просто не было других возможностей. Это дело отделили, чтобы не истек срок давности", - пояснил Зелчс в интервью программе LTV.

Прокурор признает, что срок расследования "чрезмерный", но "лучше поздно, чем никогда".

Бывший министр сообщения Шлесерс , прибывший в четверг в прокуратуру после предъявления обвинения, насчет относительно неожиданного поворота событий сказал: "Старые дела олигархов вытащили, чтобы было интереснее в предвыборное время".

Шлесерс не признал себя виновным в мошенничестве и подчеркнул, что сам не был членом закупочной комиссии и уже не был министром, когда был подписан контракт на внедрение цифрового телевидения.

Исторический контекст закупок 2008 года

Чтобы лучше понять контекст закупок, организованных в 2008 году, необходимо заглянуть в прошлое. В начале тысячелетия была предпринята первая попытка внедрить в Риге и ее окрестностях цифровое телевидение. Этот проект был прерван сменой правительства и вмешательством KNAB, задержавшего финансиста Шкеле.

На таможенном складе находилось уже закупленное оборудование. Когда Tet в 2009 году приобрела право на внедрение цифрового телевидения, во многом это произошло благодаря именно этому оборудованию, которое компания и пустила в дело.

Шкеле одолжил 10 миллионов долларов Андрейсу Экису, обвиняемому по первому делу о цифровом телевидении, чтобы тот мог вернуть деньги, полученные от государства, как решил Стокгольмский арбитражный суд. Насколько известно, Экис долг не погасил, а в долгу перед Шкеле осталась компания Hannu Digital, которой принадлежали купленные передатчики.

"Нормативные акты, тендер и дальнейшие контракты - все эти действия взаимосвязаны и имеют одну цель - задействовать Hannu Digital, в чем на самом деле не было необходимости", - поясняет прокурор Зелчс.