Реалити-шоу "Дом-2" перезапустят на телеканале "Ю" с 19 апреля

Шоу будет называться "Дом-2. Новая любовь" и станет выходить по утрам и вечерам.

Проект продолжит вести Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов. решено оставить и некоторых "звездных" участников, к которым присоединятся новые, пишет Super.ru.

Первые слухи о том, что проходит кастинг на шоу стало известно 25 марта. Тогда еще информацию о перезапуске не подтверждали.

Российский телеканал "Ю" вещает с 2012 года. Он входит в холдинг "Медиа-1", которому также принадлежат телеканалы "Муз-ТВ" и Disney.