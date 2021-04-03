Реалити-шоу "Дом-2" перезапустят на телеканале "Ю" с 19 апреля
Телеканал "Ю" перезапустит реалити-шоу "Дом-2" с 19 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.
Телеканал "Ю" перезапустит реалити-шоу "Дом-2" с 19 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.
Шоу будет называться "Дом-2. Новая любовь" и станет выходить по утрам и вечерам.
Проект продолжит вести Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов. решено оставить и некоторых "звездных" участников, к которым присоединятся новые, пишет Super.ru.
Первые слухи о том, что проходит кастинг на шоу стало известно 25 марта. Тогда еще информацию о перезапуске не подтверждали.
Российский телеканал "Ю" вещает с 2012 года. Он входит в холдинг "Медиа-1", которому также принадлежат телеканалы "Муз-ТВ" и Disney.
Напомним, 30 декабря 2020 года руководство телеканала ТНТ приняло решение о закрытии культового реалити-шоу "Дом-2" из-за убыточности проекта