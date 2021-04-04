В Латвии сегодня празднуют Пасху: какие ограничения нужно соблюдать?

Как и в прошлом году, Пасха отмечается в условиях ограничений из-за Covid-19, поэтому массовых мероприятий не предусмотрено, а пасхальные богослужения и концерты из церквей будут транслироваться по телевидению, радио и интернету.

В этом году на Пасху людям разрешено находиться в церквях в масках, но священнослужители не должны специально приглашать прихожан на службы, сообщили в Латвийской римско-католической церкви. 6

Сегодня церкви будут открыты с 6.00 до 1.00. В церквях и помещениях, где совершается богослужение, количество людей не должно превышать 20% общего предусмотренного количества, а на одного посетителя должно приходиться не менее 10 кв. м.

Государственная полиция в пасхальные выходные усиленно следит за соблюдением ограничений и напоминает, что запрещены любые частные и публичные мероприятия, за исключением мероприятий в рамках одного домашнего хозяйства. Не должны проводиться традиционные пасхальные мероприятия, например, катание яиц и яичные бои.