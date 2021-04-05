Эксперт: В Латвии ожидается рост цен на продукты питания

Согласно информации Центра содействия сельскохозяйственному рынку (LTVC), в этом году по сравнению с прошлым годом наиболее значительный рост цен в торговых сетях был на апельсины, спагетти, импортную клубнику, гречку и маргарин, тогда как снижение - на овощи, свежее мясо и сметану.

"В конце прошлого года в Европе наблюдалось значительное падение закупочных цен на свинину и говядину, что отразилось на снижении цен на свежее мясо и в латвийских магазинах. В ближайшем будущем цены на продукты питания, похоже, будут расти. В мире выросли цены на зерновые, масло и сахар, являющиеся сырьем для производства многих продуктов питания. Выросли и цены на топливо и расходы на транспортировку. Кроме того, росту цен способствуют различные производственные барьеры, связанные с пандемией", - отмечает Гулбе.

За год больше всего в Латвии подорожали:

апельсины - на 29%, с 1,46 евро за кг в марте 2020 года до 1,89 евро за кг в марте этого года;

спагетти - на 22%, с 0,77 до 0,94 евро за кг;

импортная клубника - на 21%, с 6,29 до 7,61 евро за кг;

гречка и маргарин Rama classic - на 16%, соответственно c 1,57 до 1,82 евро за кг и c 1,20 до 1,39 евро за 400 г;

чеснок, мандарины, молотый кофе Merrild и подсолнечное масло - на 13%, соответственно с 4,15 до 4,68 евро за кг, с 1,76 до 1,98 евро за кг, с 12,20 до 13,83 евро за кг и с 1,72 до 1,95 евро за литр.

Больше всего за год снизились цены на:

лук - на 26%, с 0,52 до 0,38 евро за кг;

картофель - на 22%, с 0,52 до 0,41 евро за кг;

филе говядины - на 17%, с 9,38 до 7,83 евро за кг;

капусту - на 14%, с 0,46 до 0,40 евро за кг;

белый хлеб - с 1,53 до 1,33 евро за кг;

сметану жирностью 15% - с 3,63 до 3,15 евро за кг;

свиной окорок - на 13%, с 6,44 до 5,59 евро за кг.