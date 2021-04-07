Ср, 7.04.2021
Благодаря очень скоординированной работе между Минздравом, МИД и мной было достигнуто, что Латвия получит более 400 000 дополнительных доз вакцины Pfizer/BioNTech во втором квартале этого года. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Стас Давыдов: Мне кажется немножечко странным вопрос, почему я буду вакцинироваться

ФОТО: Из личного архива Стаса Давыдова

"Вообще мне кажется немножечко странным вопрос, почему я буду вакцинироваться. Это как "Почему я буду пить воду?" - на вопрос о причине вакцинации отвечает Стас Давыдов

1 апреля в Латвии стартовала информационная кампания "2 миллиона причин сделать прививку". Истории и рассказы, включенные в нее, позволяют нам узнать доводы каждого из нас о том, почему вакцинация - это шаг на пути к возвращению к обычному ритму жизни. Так, блогер Стас Давыдов (This is Хорошо) также принял участие в кампании. И рассказал RUS TVNET почему.  

- Твоя личная причина сделать прививку от коронавируса?

- Блог, который я веду, по большому счету новостной, поэтому я с начала пандемии интересуюсь тем, что происходит вокруг темы, и тем, какие есть научные исследования. Мне даже не нужно было придумывать себе причины, почему я буду вакцинироваться, как только создадут вакцину. Это совершенно логичная последовательность: есть проблема - заболевание - против него разрабатывается лекарство, придумывается вакцина или способ лечить. Пока что способа лечить не придумали, но придумали вакцину. (...)

Вообще мне кажется немножечко странным вопрос, почему я буду вакцинироваться. Это как "Почему я буду пить воду?", "Почему не буду прыгать с дома?" и так далее. 

- Но все-таки что тебе лично даст вакцина? 

- Я не задумываюсь о том, что лично мне она даст. Лично мне она даст прогресс для человечества в этой борьбе с пандемией. Вот так. Это серьезно, не какие-то там громкие слова, а действительно для меня цель,

потому что в таких вопросах, мне кажется, нужно задумываться чуть меньше о своей личной выгоде.

Да, я очень люблю путешествовать, и когда какие-то страны мира найдут способ с этим совладать, я буду намного счастливее. Скоро уже будет год, как мы с девушкой живем в разных странах раздельно (Стас живет в Риге, девушка - в Санкт-Петербурге. - Прим. ред.), и я не могу приехать в ее страну, поэтому мы встречаемся на всех нейтральных территориях. 

- Ты записался в очередь на вакцинацию? 

- Да, теперь нужно, собственно, ждать, когда меня позовут. Насколько я понимаю, при лучшем исходе, если все пойдет по плану (зная, как это обычно идет), то очередь подойдет к концу лета.

- Почему тебя не пугают слухи о том, что "вырастут рога", "чипируют" и так далее? 

- Не скажу, что я суперглубинно в тему нырял, но аргументы про чипирование менее убедительны, чем поверхностные аргументы, которые я находил, просто ковыряясь в новостях на тему - и так все абсурдные аргументы быстро рассыпаются. 

Чипирование вообще достаточно глупо обсуждать (смеется). Да, меня пугает, что могут быть побочные эффекты, но у меня куда больше страха и дискомфорта вызывает сама болезнь. Это логично, что у вакцины - такого препарата - есть и противопоказания, и побочные эффекты. Мне не совсем понятно, почему это людей так удивляет и почему они за это цепляются.

У ибуметина, который люди жрут горстями, столько противопоказаний и побочных эффектов - и они известны! Но при этом люди все равно его едят.

А тут, ВОЗМОЖНО, не исключено, что будут какие-то побочные эффекты, и люди такие "О, нет. Я их всех не знаю, так что ни в коем случае!". Это меня немного удивляет. 

И еще

@orangebrains

докажи, что не слабо помыть руки! сними свой видос для ##мойруки challenge! 😅 ##мойрукичеллендж ##коронавирус

♬ МОЙ РУКИ СУКА - Стас Давыдов

 

Я наткнулся на очень странные некоторые тенденции: мне немного непонятно, откуда появляются определенные комментарии. Так, люди очень часто хватаются за то, что у вакцины нет 100-процентной гарантии того, что ты не заболеешь, они требуют какие-то гарантии и без них не будут вакцинироваться.

Я не понимаю: почему вообще и откуда такое требование? Где люди этого понабрались?

Не дает гарантии 100%, да. Но это все равно уменьшает твои шансы заразиться. Как будто в других случаях в жизни требуют гарантии - "Требую, чтобы меня никогда не сбила машина!", "Требую, чтобы у меня никогда не выпали волосы" и что-то такое... Например, та свежая вакцина, которую Johnson & Johnson разрабатывает, у нее эффективность достаточно низкая* - 60% или что-то такое - дает вероятность не заразиться, но! Она сильно-сильно понижает тяжесть протекания заболевания. И это же уже круто! Это же вклад в коллективный иммунитет, и значит - заболевание перестанет распространяться. 

*Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов отмечает, что эффективность вакцины против лабораторно подтвержденных как умеренных, так и тяжелых случаев заболевания Covid-19 во всех географических районах, где проводились клинические испытания, составила 66,9% при рассмотрении случаев заболевания спустя 14 дней после однодозовой вакцинации и 66,1% при рассмотрении случаев спустя 28 дней после вакцинации.

Еще хотелось бы ответить тем, кто говорит "вот население Земли, а вот сколько заболело - видите, как их мало?". Люди не задумываются, что это болезнь, которая появилась чуть больше года назад и УЖЕ заболел такой процент людей при том, какие агрессивные меры предосторожности были соблюдены. Это не болезнь, которая с нами сотни лет, как грипп, а свежая версия вируса, которая уже заразила столько людей. И "посмотрите, как мало" - это вообще не аргумент, к тому же - НЕ МАЛО! 

Но!

Люди жалуются, и мне тоже кажется, что у государства мало коммуникации с людьми по информированию об этих вещах. Я даже сам хотел узнать, сколько может находиться в одной машине людей из разных домохозяйств. Честно говоря, погуглить нужно было чуть глубже, чем просто выйти в Интернет и вбить вопрос. В итоге нашел. Да, это есть на нормальном ресурсе, но немножко не хватает этого информирования и ответов на "где наши гарантии?", "мало заразилось" и на другие простые банальные человеческие вопросы. 

СПРАВКА RUS TVNET

Коронавирус. Новый коронавирус Covid-19. Он ворвался в нашу жизнь и изменил все. Борьба с ним идет по всему миру, но особенно важно - что происходит в нашей стране. Порой сложно уследить за ежедневным потоком информации. Именно для этого есть "Справка RUS TVNET", где все только по делу - мы собираем здесь для вас самое главное о Covid-19 в Латвии и вакцинах против этого вируса. Без фейков. Только проверенная информация из достоверных источников.

Видео: TVNET GRUPA называет свои причины для получения прививки от Covid-19

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