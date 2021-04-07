Стас Давыдов: Мне кажется немножечко странным вопрос, почему я буду вакцинироваться

1 апреля в Латвии стартовала информационная кампания "2 миллиона причин сделать прививку". Истории и рассказы, включенные в нее, позволяют нам узнать доводы каждого из нас о том, почему вакцинация - это шаг на пути к возвращению к обычному ритму жизни. Так, блогер Стас Давыдов (This is Хорошо) также принял участие в кампании. И рассказал RUS TVNET почему.

- Твоя личная причина сделать прививку от коронавируса?

- Блог, который я веду, по большому счету новостной, поэтому я с начала пандемии интересуюсь тем, что происходит вокруг темы, и тем, какие есть научные исследования. Мне даже не нужно было придумывать себе причины, почему я буду вакцинироваться, как только создадут вакцину. Это совершенно логичная последовательность: есть проблема - заболевание - против него разрабатывается лекарство, придумывается вакцина или способ лечить. Пока что способа лечить не придумали, но придумали вакцину. (...)

Вообще мне кажется немножечко странным вопрос, почему я буду вакцинироваться. Это как "Почему я буду пить воду?", "Почему не буду прыгать с дома?" и так далее.

- Но все-таки что тебе лично даст вакцина?

- Я не задумываюсь о том, что лично мне она даст. Лично мне она даст прогресс для человечества в этой борьбе с пандемией. Вот так. Это серьезно, не какие-то там громкие слова, а действительно для меня цель,

потому что в таких вопросах, мне кажется, нужно задумываться чуть меньше о своей личной выгоде.

Да, я очень люблю путешествовать, и когда какие-то страны мира найдут способ с этим совладать, я буду намного счастливее. Скоро уже будет год, как мы с девушкой живем в разных странах раздельно (Стас живет в Риге, девушка - в Санкт-Петербурге. - Прим. ред.), и я не могу приехать в ее страну, поэтому мы встречаемся на всех нейтральных территориях.

- Ты записался в очередь на вакцинацию?

- Да, теперь нужно, собственно, ждать, когда меня позовут. Насколько я понимаю, при лучшем исходе, если все пойдет по плану (зная, как это обычно идет), то очередь подойдет к концу лета.

- Почему тебя не пугают слухи о том, что "вырастут рога", "чипируют" и так далее?

- Не скажу, что я суперглубинно в тему нырял, но аргументы про чипирование менее убедительны, чем поверхностные аргументы, которые я находил, просто ковыряясь в новостях на тему - и так все абсурдные аргументы быстро рассыпаются.