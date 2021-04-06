В пасхальные выходные полиция выявила в два раза больше нарушений ограничений из-за Covid-19

В выходные дни зарегистрировано 857 нарушений ограничений, в том числе примерно в 600 случаях люди не соблюдали ограничения на собрания. Штрафы за нарушения составили от 10 евро до нескольких тысяч.

На дорогах в выходные дни ситуация также была более напряженной, чем в будни, - задержано на треть больше нарушителей скорости и 45 водителей в состоянии опьянения. За три дня зарегистрировано 162 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 36 человек, два человека погибли.