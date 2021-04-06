Вт, 6.04.2021
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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

В пасхальные выходные полиция выявила в два раза больше нарушений ограничений из-за Covid-19

Комендантский час в Риге ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В пасхальные выходные Государственная полиция выявила примерно в два раза больше нарушений ограничений в связи с Covid-19, чем в обычные дни, сообщил Латвийскому радио замначальника Главного управления полиции порядка Лаурис Арайс.

В выходные дни зарегистрировано 857 нарушений ограничений, в том числе примерно в 600 случаях люди не соблюдали ограничения на собрания. Штрафы за нарушения составили от 10 евро до нескольких тысяч.

На дорогах в выходные дни ситуация также была более напряженной, чем в будни, - задержано на треть больше нарушителей скорости и 45 водителей в состоянии опьянения. За три дня зарегистрировано 162 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 36 человек, два человека погибли.

Как отметил Арайс, статистика нарушений показывает, что люди устали от ограничений. В то же время это только полицейская статистика, а реальная ситуация, насколько ответственно и разумно люди провели Пасху, в ближайшие дни будет видна по показателям заболеваемости Covid-19.

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