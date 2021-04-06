Год падения цен. Что происходит?

Одной из них стало снижение закупочных цен в большинстве сегментов. По данным Центрального статистического управления, в прошлом году индекс цен на сельскохозяйственную продукцию снизился на 2%, на что главным образом повлияло снижение цен на продукцию животноводства на 4,1%.

В прошлом году среди крупнейших групп товаров средние закупочные цены выросли только на зерно и яйца - в среднем более чем на 3%. При этом средняя закупочная цена на мясо упала на 4,3%. Больше всего снизились закупочные цены на свинину (на 8,1%) и говядину (на 2,7%) - в прошлом году цена на них составила 1477,73 и 1859,63 евро за тонну соответственно.

Средняя закупочная цена баранины выросла на 4,3% - до 3441,33 евро за тонну, цена на мясо птицы выросла на 0,2% - до 1875,54 евро за тонну. Закупочная цена молока снизилась на 4,3% - до 280,93 евро за тонну, а средняя цена яиц выросла на 3,5% - до 7,13 евро за 100 штук.